Chiều ngày 16/1 vừa qua, sự việc "hỗn chiến" tại shop thời trang của hot girl Trang Nemo đã trở thành tiêu điểm khi nhân vật chính là Trang Nemo và Trần My không có nhiều thiệt hại nhưng một người không liên quan đã bị thương khá nặng.

Hai nhân vật chính là Trang Nemo và Trần My không có thương tích nào đáng kể

Được biết, cô gái "áo trắng" bị đánh là một người chị chơi khá thân với hot girl Trần My và chỉ đi theo để bảo vệ em nhưng chẳng may lại bị hành hung ngay tại đó. Nếu xem livestream của Trang Nemo có thể thấy, cô gái này đã bị đánh "hội đồng" bởi nhiều thanh niên to khỏe.