Chồng của cô gái bị đánh 'hội đồng' tại shop của Trang Nemo đặt hẹn livestream, thực hư ra sao?

Xã hội 17/01/2022 14:07

Trưa nay, trên MXH xôn xao thông tin, chồng của cô gái áo trắng "hot" nhất MXH trong vụ đánh nhau tại shop của Trang Nemo hôm qua đã tuyên bố livestream để giải quyết mọi việc. Tuy nhiên, thực hư ra sao?

Chiều ngày 16/1 vừa qua, sự việc "hỗn chiến" tại shop thời trang của hot girl Trang Nemo đã trở thành tiêu điểm khi nhân vật chính là Trang NemoTrần My không có nhiều thiệt hại nhưng một người không liên quan đã bị thương khá nặng.

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Hai nhân vật chính là Trang Nemo và Trần My không có thương tích nào đáng kể

Được biết, cô gái "áo trắng" bị đánh là một người chị chơi khá thân với hot girl Trần My và chỉ đi theo để bảo vệ em nhưng chẳng may lại bị hành hung ngay tại đó. Nếu xem livestream của Trang Nemo có thể thấy, cô gái này đã bị đánh "hội đồng" bởi nhiều thanh niên to khỏe.

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'Cô gái áo trắng' bị một nhân viên trong shop của Trang Nemo nắm tóc và lên gối

Tối cùng ngày, chồng của "cô gái áo trắng" có đăng tải lên trang cá nhân của của mình những bức ảnh chụp lại thương tích của vợ mình kèm theo lời cảnh cáo Trang Nemo. Theo "cô gái áo trắng", bản thân vừa mới sinh em bé được 4 tháng và đang khá đau đớn vì những thương tật này. Ngoài ra, theo netizen đồn thổi, chồng của cô gái này là L.T - một người khá có "máu mặt" tại quận 8.

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Thương tích của 'cô gái áo trắng' bị đánh hội đồng tại shop của Trang Nemo

Trưa hôm nay, ngày 17/1, L.T đã đưa ra một thông báo hết sức đáng chú ý. Cụ thể anh tuyên bố vào đúng 14 giờ (tức 2 giờ chiều) hôm nay sẽ phát sóng trực tiếp giải để giải quyết mọi chuyện. Dân tình hiện đang vô cùng xôn xao bởi thông báo này của L.T.

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L.T hẹn sẽ livestream nói về vụ việc

Tuy nhiên, ngay sau đó, một người thân của L.T đã chính thức lên tiếng đính chính và khẳng định anh T bị lập nick ảo để đăng đàn gây hoang mang dư luận. Trên thực tế, anh này không hề có bất kỳ phát ngôn nào liên quan tới việc sẽ livestream vào chiều nay.

Chồng của cô gái bị đánh 'hội đồng' tại shop của Trang Nemo đặt hẹn livestream, thực hư ra sao? - Ảnh 5
Thực hư về buổi phát trực tiếp chiều nay đã được người trong cuộc làm sáng tỏ - Ảnh chụp màn hình

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được dư luận quan tâm, bàn tán.

 Ảnh: Chụp màn hình

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Từ khóa:   Trang Nemo Trần My Trần My - Trang Nemo

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