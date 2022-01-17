Vụ 4 người bị 'nhốt' 7 ngày cách ly tại nhà vì có người trở về từ vùng đỏ: Lãnh đạo tỉnh Thái Bình nói gì?

Xã hội 17/01/2022 13:56

Dù test nhanh cho kết quả âm tính nhưng suốt 7 ngày nay, ông bà nội cùng 2 cháu nhỏ bị “nhốt” tại nhà ở tỉnh Thái Bình do 2 cháu trở về từ vùng đỏ Hải Phòng. Nhu yếu phẩm phải nhờ hàng xóm hỗ trợ.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, sáng 17/1, ông Hà Tiến Thăng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình cho biết, đã yêu cầu UBND huyện Kiến Xương khẩn trương báo cáo nội dung thông tin về việc cán bộ một thôn ở huyện Kiến Xương khóa cửa, “nhốt” hai ông bà già và hai cháu nhỏ trong nhà suốt 7 ngày sau khi hai cháu về từ “vùng đỏ”.

“Chiều nay, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ có cuộc họp về một số vẫn đề liên quan đến phòng chống dịch, trong đó sẽ có ý kiến chỉ đạo cụ thể về việc này. Quan điểm của tỉnh Thái Bình là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn với dịch, tuyệt đối không ngăn sông cấm chợ. Có thể do tình hình hình dịch lan rộng, xuất hiện nhiều nguy cơ xâm nhập dịch từ bên ngoài nên một số địa phương lo lắng, sốt ruột và có cách hành xử chưa phù hợp, chưa giải thích hợp lý để dân đồng thuận. Nếu có việc đó, chúng tôi sẽ chấn chỉnh ngay, không để tái diễn” - ông Thăng nói.

Ông Nguyễn Thành Khoa - Chủ tịch UBND xã Nam Cao cũng cho biết, ngay sau khi nắm bắt sự việc, xã đã yêu cầu cán bộ thôn Cao Bạt Lụ khẩn trương mở cửa cho gia đình. Ông Khoa khẳng định: "Xã không chỉ đạo hay quy định việc nhốt người trong nhà, tùy trường hợp các trưởng thôn sẽ linh hoạt xử lý để tránh lây lan dịch bệnh”.

Ông Nguyễn Văn Dực - Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương (Thái Bình) cho biết cũng cho biết: "Huyện không nhận được báo cáo từ địa phương” và cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra ngay thông tin.

Vụ 4 người bị 'nhốt' 7 ngày cách ly tại nhà vì có người trở về từ vùng đỏ: Lãnh đạo tỉnh Thái Bình nói gì? - Ảnh 1
Cán bộ thôn dán biển thông báo tại nhà người dân có người về từ 'vùng đỏ' - Ảnh: Tuổi trẻ

Trước đó, ngày 16/1, anh Nguyễn Xuân B. (38 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) bức xúc phản ánh việc bố mẹ và 2 con nhỏ của anh ở thôn Cao Bạt Lụ (xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bị cán bộ thôn khoá trái cửa, “nhốt” trong nhà nhiều ngày do về từ “vùng đỏ”.

Theo thông tin của Tuổi trẻ, ngày 16/1, bà Phạm Thị S. (mẹ anh B., 67 tuổi, ở thôn Cao Bạt Lụ, xã Nam Cao) cho biết, sau khi con trai đưa 2 cháu nội về nhờ ông bà trông giúp, bà lập tức đưa các cháu đến Trạm y tế xã Nam Cao khai báo y tế theo quy định.

"Sau khi khai báo y tế, cô Thủy - quyền trạm trưởng Trạm y tế xã Nam Cao - test nhanh COVID-19 cho các cháu, kết quả âm tính. Cô Thủy bảo theo quy định các cháu phải cách ly y tế tại trạm xá. Tôi trình bày các cháu còn nhỏ, nhà tôi rộng rãi với 5 phòng riêng nên xin cho các cháu về cách ly tại nhà thì cô Thủy bảo cách ly tại nhà thì phải khóa trái cửa ở trong nhà 7 ngày, chìa khóa thôn trưởng cầm" - bà S. cho hay

Điều khiến gia đình bà S. bức xúc bởi từ sau khi khóa trái cửa thì thôn, xã không một lời hỏi han xem có thiếu thốn gì không. "Nếu không có hàng xóm, chắc cả gia đình tôi đã chết vì không được tiếp tế thực phẩm, lãnh đạo thôn và xã không một lời hỏi thăm tình hình" - bà S. bức xúc.

Bà S. cho biết thêm đến sáng 16/1, ông Thao - trưởng thôn mới đến mở khóa cửa và đưa chìa khóa nhưng giao hẹn đến chiều mới được mở cửa.

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