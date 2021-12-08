Hai cô gái trốn khỏi khu cách ly, bắt xe khách từ Hải Dương về Lào Cai phát hiện thành F0, truy vết hàng trăm F1,F2

Xã hội 08/12/2021 08:34

Ngay sau đó, cơ quan chức năng khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 của 2 F0 này. Bước đầu xác định có 15 trường hợp F1, 213 trường hợp F2

Theo báo Dân Trí đưa tin, cơ quan chức năng huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) vừa phát hiện 2 cô gái trốn cách ly ở tỉnh Hải Dương về nhà ở thôn Tả Phìn, xã Dền Thàng, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai). Hiện cả 2 người này đều là F0.

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Bát Xát, ngày 1/12, nữ công dân tên P.T.M. (sinh năm 1993) và nữ công dân têm P.T.M. (sinh năm 1997) đều thường trú tại thôn Tả Phìn, xã Dền Thàng, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) trốn khỏi nơi cách ly ở xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Hai cô gái này phải thực hiện cách ly 14 ngày kể từ ngày 30/11-13/12 do có tiếp xúc với 2 F0 là Q.V.T. và Q.T.P. tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Nhưng sau đó 2 cô gái đã trốn khỏi khu cách ly nêu trên, bắt xe khách từ tỉnh Hải Dương trở về địa phương ở tỉnh Lào Cai.

Hai cô gái trốn khỏi khu cách ly, bắt xe khách từ Hải Dương về Lào Cai phát hiện thành F0, truy vết hàng trăm F1,F2 - Ảnh 1
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp F1 - Ảnh: Dân Trí

Đến ngày 2/12, Công an xã Dền Thàng, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) nhận được thông tin đã yêu cầu 2 cô gái xuống Trạm Y tế xã Dền Thàng khai báo y tế và chuyển ngay đến cơ sở cách ly tập trung của huyện Bát Xát phòng chống dịch Covid-19.

Tại cơ sở cách ly tập trung của huyện Bát Xát, cả hai được thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR đều cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ngay trong đêm 2/12, UBND huyện Bát Xát đã chỉ đạo triển khai truy vết các trường hợp liên quan đến 2 F0 trên địa bàn xã Dền Thàng.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 của 2 F0 này. Bước đầu xác định có 15 trường hợp F1, 213 trường hợp F2; tiến hành test nhanh các trường hợp F1 cho kết quả âm tính.

Huyện Bát Xát đã thực hiện cách ly tập trung 15 trường hợp F1 theo quy định và quyết định cách ly 213 trường hợp F2 tại nhà chờ kết quả xét nghiệm của F1; chỉ đạo khử khuẩn tại nơi ở, sinh hoạt liên quan đến 2 ca F0 và các trường hợp F1 trên địa bàn xã Dền Thàng. 

Hiện nay, công tác truy vết các trường hợp liên quan đến 2 ca bệnh trên và tăng cường công tác giám sát, kiểm soát người từ nơi khác trở về địa phương. Đồng thời, tuyên truyền, thông báo cho người dân thực hiện nghiêm việc khai báo liên quan tới 2 F0 ở Dền Thàng.

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