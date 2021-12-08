Bộ GTVT đề xuất mở lại đường bay quốc tế từ 15/12, miễn cách ly với hành khách đủ điều kiện

Bộ Giao thông vận tải cho biết, theo thông tin của Bộ Ngoại giao, nhu cầu nhập cảnh của công dân Việt Nam về nước thời điểm này tiếp tục tăng cao, đặc biệt là dịp năm mới 2022 và Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, số lượng người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với mục đích làm việc, đầu tư, sản xuất kinh doanh và du lịch là rất lớn.

Theo Tuổi trẻ đưa tin, Bộ Giao thông vận tải trình đề xuất Thủ tướng cho phép khai thác trở lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ từ 15/12, thay vì từ quý 1/2022 như đề xuất trước đó và bỏ quy định cách ly với khách đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19, xét nghiệm âm tính.

Giai đoạn 1 thực hiện 2 tuần, dự kiến từ ngày 15/12/2021: tổ chức chuyến bay thường lệ giữa Việt Nam (sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất) và các thị trường có hệ số an toàn cao gồm Bắc Kinh (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Đài Bắc (Đài Loan), Bangkok (Thái Lan), Singapore, Vientiane (Lào), Phnom Penh (Campuchia), San Francisco hoặc Los Angeles (Hoa Kỳ). Tần suất khai thác 4 chuyến/tuần/chiều cho mỗi bên (dự kiến tổng lượng khách nhập cảnh Việt Nam khoảng 14.000 người/tuần).

Các thị trường trên có hợp tác kinh tế, chính trị đối ngoại quan trọng hàng đầu đối với Việt Nam, có nhiều nhà đầu tư, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao có nhu cầu sang Việt Nam làm việc. Những nơi này có nhiều công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc, có nhu cầu hồi hương cao.

Giai đoạn 2 thời gian thực hiện 1 tháng, kể từ tháng 1/2022: ngoài các thị trường như giai đoạn 1, mở rộng các chuyến bay thường lệ giữa Việt Nam tới Kuala Lumpur (Malaysia), Hong Kong, Paris (Pháp), Frankfurt (Đức), Sidney (Úc), Moscow (Nga).

Các sân bay tiếp nhận chuyến bay là Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, Vân Đồn. Tần suất khai thác 7 chuyến/tuần/chiều cho mỗi bên (dự kiến tổng lượng khách nhập cảnh Việt Nam khoảng 40.000 người/tuần).

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Trong thời gian thực hiện giai đoạn 2 thí điểm, Bộ Giao thông vận tải sẽ tổ chức tổng kết đánh giá để tham mưu việc khôi phục hoạt động khai thác quốc tế thường lệ như trước đây.

Bộ Giao thông vận tải cũng cho biết, qua cuộc làm việc ngày 30/11, các doanh nghiệp hàng không và bộ, ngành liên quan, các hãng đều sẵn sàng khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách, cần sớm thực hiện các giải pháp như: có hướng dẫn dỡ bỏ quy định cách ly đối với hành khách đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR trong vòng 72 giờ trước chuyến bay.

Việc nối lại các chuyến bay với các nước chỉ có thể thực hiện theo nguyên tắc "có đi có lại" trên cơ sở thúc đẩy đàm phán thống nhất với các đối tác về công nhận lẫn nhau "hộ chiếu vắc xin". Cần có phần mềm khai báo y tế thống nhất để phục vụ công tác kiểm soát, truy vết người nhập cảnh.