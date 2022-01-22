Ngân 98 tiết lộ qua Tết sẽ chuyển về nhà mới, khoe bản thiết kế siêu hoành tráng

Ngân 98 đã tự tặng quà cho bản thân là căn nhà ba tầng được thiết kế vô cùng sang trọng.
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Ít giờ trước, trên trang cá nhân của mình, hotgirl thị phi Ngân 98 khoe bản thiết kế căn nhà riêng của mình. Cô hào hứng cho biết, bản thiết kế căn hộ do bạn trai mình là Lương Bằng Quang tặng: "Qua Tết túp lều tranh của em Ngân 98 sẽ xong. Thanks chú Lương Bằng Quang đã tặng Ngân bản thiết kế nha".
Nhà mới của Ngân 98 có kết cấu 3 tầng, kháhiện đại. Bên cạnh không gian sống của chính chủ, cô còn thiết kế phòng riêng cho trợ lý, phòng cho bạn trai, phòng chiếu phim mini và khu tập gym ngay trong nhà mình.... Nhìn chung là khá rộng và đủ mọi cơ sở vật chất để hưởng thụ cuộc sống sang chảnh.
Để tránh bị bàn tán, Ngân 98 cho biết đây là món quà cô tự tặng bản thân: "Tự tặng quà sinh nhật mình luôn". Theo tiết lộ, căn nhà của Ngân 98 qua Tết sẽ hoàn thiện nội thất.
Ngân 98 khoe quà tự thưởng cực to bự