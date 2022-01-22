Cao Thái Sơn bất ngờ lên tiếng khuyên nhủ cô gái vừa tố Thanh Bình bắt cá nhiều tay: 'Đừng vạch áo cho người xem lưng'

Giữa lúc bão drama đang diễn ra, mới đây, bên dưới bài đăng của T.T, Cao Thái Sơn đã để lại bình luận khuyên nhủ cô gái này. Theo đó, nam ca sĩ cho rằng đây là chuyện cá nhân, không nên phát tán cho mọi người biết. Hơn nữa, anh cũng khẳng định cư dân mạng sẽ chỉ tấn công người trong cuộc.

Hot nhất lúc này đây chính là câu chuyện một có gái tên T.T đã đăng đàn "bóc phốt" diễn viên Thanh Bình - chồng cũ của Ngọc Lan trăng hoa, lăng nhăng. Song song đó, cô gái này còn tiết lộ rằng trong suốt khoảng thời gian sống chung, Thanh Bình nhiều lần lên mạng "thả thính", than vãn cô đơn và cố tình qua lại với nhiều người phụ nữ, kèm theo đó là hàng tá đoạn tin nhắn khiến ai nấy đọc xong đều không khỏi choáng ngợp.

Theo đó, Cao Thái Sơn viết: "Nghe anh nè em gái. Chuyện của mình dù tốt hay xấu không nên phơi cho người khác thấy. Dù người mình thương không còn có duyên nữa thì chấm dứt nhẹ nhàng. Thiên hạ chỉ xoáy vào tấn công đối tượng em từng thương để em hả hê, thỏa mãn cơn giận thì điều đó lại càng không nên. Anh từng nói trên đời này, bản thân người gần mình nhất còn có lúc chưa đáng tin thì không nên đặt hết niềm tin vào người khác".

Cao Thái Sơn gửi lời khuyên đến cô gái đang tố Thanh Bình khiến ai cũng tấm tắc khen ngợi

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng khuyên cô gái nên học cách chấp nhận và buông bỏ để có một cuộc sống vui vẻ hơn: "Sống thật vui tươi, hạnh phúc, qua anh bơi lội, nấu ăn và uống chai vang do anh nấu cho nhẹ nhàng nào. Em sẽ thấy buông bỏ không khó như em nghĩ đâu. Cái gì cầm lên được thì đặt xuống được. Quan điểm của anh, người mình yêu nếu không xứng đáng thì dừng lại chứ không tấn công để tổn thương thêm lần nữa. Hãy cười nhiều và vô tư như những ngày anh em mình bơi lội từ chiều rồi nấu ăn cho tới khuya muộn ở nhà anh nào".