Thanh Bình gặp 'hạn' lớn, bị tố lăng nhăng, quan hệ qua đường với nhiều cô gái: Ngọc Lan phản ứng thế nào?

Giải trí 20/01/2022 20:10

Mới đây một cô gái tên T.T đã đăng bài tố diễn viên Thanh Bình - chồng cũ Ngọc Lan chung sống cùng mình nhưng lại "quan hệ qua đường" với nhiều cô gái khác. Tại thời điểm này, CĐM vô cùng tò mò thái độ của nữ diễn viên sẽ ra sao trước phốt lớn của "người cũ'.

Chiều nay (20/1), cô gái tên T.T đã đăng bài tố diễn viên Thanh Bình - chồng cũ Ngọc Lan chung sống cùng mình nhưng lại "quan hệ qua đường" với nhiều cô gái khác. Trong bài viết, người này đã cho biết, cô và Thanh Bình bắt đầu mối quan hệ từ cuối năm 2020 và đến ngày hôm nay vẫn chưa chính thức kết thúc. Khi T.T. phát hiện chuyện ngoại tình, anh thẳng thắn phủ nhận, nhưng vì thái độ của bạn trai quá phũ nên cô quyết định đăng lên mạng xã hội để mọi người biết.

Hiện tại, Thanh Bình đã khoá Facebook cá nhân thường dùng.

Thanh Bình gặp 'hạn' lớn, bị tố lăng nhăng, quan hệ qua đường với nhiều cô gái: Ngọc Lan phản ứng thế nào? - Ảnh 1

Thanh Bình gặp 'hạn' lớn, bị tố lăng nhăng, quan hệ qua đường với nhiều cô gái: Ngọc Lan phản ứng thế nào? - Ảnh 2

Bị tố lăng năhng bắt cá nhiều tay, Thanh Bình đã khóa trang cá nhân

Giữa lúc chồng cũ bị đấu tố, Ngọc Lan vẫn khá bình thường trên mạng xã hội. Vài giờ trước cô còn đăng ảnh diện áo dài tươi xinh. Dưới phần bình luận, cô cũng nhiệt tình tương tác với bạn của mình. Bên cạnh đó, quản lí truyền thông của nữ diễn viên cũng đăng dòng trạng thái xin phép từ chối trả lời mọi câu hỏi về Thanh Bình vì hiện cả hai đã ly hôn và có cuộc sống riêng. 

Thanh Bình gặp 'hạn' lớn, bị tố lăng nhăng, quan hệ qua đường với nhiều cô gái: Ngọc Lan phản ứng thế nào? - Ảnh 3 

Thanh Bình gặp 'hạn' lớn, bị tố lăng nhăng, quan hệ qua đường với nhiều cô gái: Ngọc Lan phản ứng thế nào? - Ảnh 4

Ngọc Lan vẫn đăng hình xinh đẹp trên trang cá nhân. Phía đại diện của nữ diễn viên từ chối trả lời về Thanh Bình

Ảnh: Tổng hợp, Internet, chụp màn hình

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