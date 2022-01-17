Thanh Bình khoe nhà tiền tỷ và hé lộ sân vườn rộng sau 2 năm ly hôn Ngọc Lan

Giải trí 17/01/2022 00:41

Diễn viên Thanh Bình hào hứng hé lộ căn nhà tiền tỷ đang chuẩn bị xây dựng khá hoành tráng.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, diễn viên Thanh Bình bất ngờ khoe ngôi nhà mới đang chuẩn bị xây dựng khá hoành tráng. Nhìn bảng vẽ sẽ thấy bất ngờ trước biệt thự tiền tỷ của nam diễn viên. Chồng cũ của Ngọc Lan còn hài hước cho biết sân vườn khá rộng nên phải tìm người dọn dẹp thường xuyên.

Thanh Bình dí dỏm viết: "Nhờ sáng nay nên tao triển liền không suy nghĩ nữa. Quất cái nhà vườn, qua năm kiếm thêm người phụ quét lá. 2022 đẻ thêm đứa nhỏ nuôi cho mập. Ghiền bế em bé lắm rồi". Với sự rộng lớn và mô hình xây dựng này cũng đoán chi phí để tậu cơ ngơi mới cũng lên đến con số chục tỷ chứ chả đùa.

Thanh Bình khoe nhà tiền tỷ và hé lộ sân vườn rộng sau 2 năm ly hôn Ngọc Lan - Ảnh 1 

Thanh Bình khoe nhà tiền tỷ và hé lộ sân vườn rộng sau 2 năm ly hôn Ngọc Lan - Ảnh 2

Ngọc Lan và Thanh Bình dù đã ly hôn vẫn giữ mối quan hệ tốt

Thanh Bình khoe nhà tiền tỷ và hé lộ sân vườn rộng sau 2 năm ly hôn Ngọc Lan - Ảnh 3

Cơ ngơi mới của Thanh Bình nhìn trên bản vẽ thôi cũng biết không phải dạng vừa

Thanh Bình khoe nhà tiền tỷ và hé lộ sân vườn rộng sau 2 năm ly hôn Ngọc Lan - Ảnh 4 
Thanh Bình khoe nhà tiền tỷ và hé lộ sân vườn rộng sau 2 năm ly hôn Ngọc Lan - Ảnh 5

Thanh Bình khoe nhà tiền tỷ và hé lộ sân vườn rộng sau 2 năm ly hôn Ngọc Lan - Ảnh 6

Bạn bè và fan liên tục gửi lời chúc mừng cho Thanh Bình

Thanh Bình là nam diễn viên điển trai, quen mặt với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như: Đi qua mùa gió, Đối mặt, Tình ca phố, Bố là tất cả. Anh từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có cuộc hôn nhân hạnh phúc với nữ diễn viên Ngọc Lan. Cuối năm 2019, cặp trai tài gái sắc xác nhận "đường ai nấy đi" khiến nhiều người tiếc nuối. Dù ly hôn nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và cùng chăn sóc con trai Louis trưởng thành.

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