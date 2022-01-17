Con gái Phi Nhung lập bàn thờ tại nhà cho mẹ, lời nhắn gây xúc động mạnh

Giải trí 17/01/2022 00:39

Con gái Phi Nhung đã trang hoàng bàn thơ cho mẹ mình tại nhà riêng.

Mới đây, Wendy Phạm - con gái ruột của Phi Nhung đã đăng tải hình ảnh về bàn thờ mà cô vừa mới lập cho mẹ mình. Con gái của cố ca sĩ cho biết, bản thân muốn chu toàn cho góc tưởng nhớ mẹ trong nhà. Vì thếm cô chuẩn bị đủ đầy thức ăn, bát nhang, hoa tươi... Di ảnh Phi Nhung được đặt ở chính giữa. Nụ cười rất tươi khiến ai nấy không khỏi xúc động.

Bên cạnh đó, trên bức tường cạnh bàn thờ, Wendy Phạm cũng treo ảnh của mẹ thuở sinh thời để luôn được nhìn thấy hình bóng mẹ xuất hiện trong nhà. Con gái của nữ ca sĩ cũng khiến khán giả rơi nước mắt vì dòng chia sẻ quá cảm động: "Welcome home my beautiful angel". (Tạm dịch: Mừng mẹ về nhà thiên thần xinh đẹp của con).

Con gái Phi Nhung lập bàn thờ tại nhà cho mẹ, lời nhắn gây xúc động mạnh - Ảnh 1

Con gái Phi Nhung lập bàn thờ tại nhà cho mẹ, lời nhắn gây xúc động mạnh - Ảnh 2

Con gái Phi Nhung lập bàn thờ cho mẹ tại nhà

Con gái Phi Nhung lập bàn thờ tại nhà cho mẹ, lời nhắn gây xúc động mạnh - Ảnh 3

Con gái Phi Nhung lập bàn thờ tại nhà cho mẹ, lời nhắn gây xúc động mạnh - Ảnh 4

Phi Nhung luôn sống trong lòng Wendy Phạm và mọi người

Đã hơn 100 ngày kể từ khi Phi Nhung ra đi nhưng cô vẫn sống mãi trong niềm tiếc thương vô hạn của khán giả và người hâm mộ. Những người ở lại luôn cố gắng làm gì đó dù nhỏ nhất để tích thêm công đức cho nữ ca sĩ quá cố.

Hà Hồ tập chải răng cho 2 con nhưng cảnh tượng có '1-0-2' vì màn tấu hài của nhóc ú

Hà Hồ tập chải răng cho 2 con nhưng cảnh tượng có '1-0-2' vì màn tấu hài của nhóc ú

Con trai út của Hà Hồ vẫn không quên tấu hài liên tục khi giành giật chiếc bàn chải của chị gái trong lúc được mẹ hướng dẫn đánh răng.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Phi Nhung Phi Nhung con gái Phi Nhung sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 31 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 58 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 1 giờ 31 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 3 giờ 55 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời