Con gái Phi Nhung lập bàn thờ tại nhà cho mẹ, lời nhắn gây xúc động mạnh

Con gái Phi Nhung đã trang hoàng bàn thơ cho mẹ mình tại nhà riêng.
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Mới đây, Wendy Phạm - con gái ruột của Phi Nhung đã đăng tải hình ảnh về bàn thờ mà cô vừa mới lập cho mẹ mình. Con gái của cố ca sĩ cho biết, bản thân muốn chu toàn cho góc tưởng nhớ mẹ trong nhà. Vì thếm cô chuẩn bị đủ đầy thức ăn, bát nhang, hoa tươi... Di ảnh Phi Nhung được đặt ở chính giữa. Nụ cười rất tươi khiến ai nấy không khỏi xúc động.
Bên cạnh đó, trên bức tường cạnh bàn thờ, Wendy Phạm cũng treo ảnh của mẹ thuở sinh thời để luôn được nhìn thấy hình bóng mẹ xuất hiện trong nhà. Con gái của nữ ca sĩ cũng khiến khán giả rơi nước mắt vì dòng chia sẻ quá cảm động: "Welcome home my beautiful angel". (Tạm dịch: Mừng mẹ về nhà thiên thần xinh đẹp của con).
Đã hơn 100 ngày kể từ khi Phi Nhung ra đi nhưng cô vẫn sống mãi trong niềm tiếc thương vô hạn của khán giả và người hâm mộ. Những người ở lại luôn cố gắng làm gì đó dù nhỏ nhất để tích thêm công đức cho nữ ca sĩ quá cố.