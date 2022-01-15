Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ nêu quan điểm về chuyện đàn ông làm 'tiểu tam' giữa scandal người thứ ba của nhà Diệp Lâm Anh

Giải trí 15/01/2022 21:08

Hoa hậu Thu Hoài đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng vì dòng trạng thái cực thẳng thắn nói về người thứ ba.

Mới đây, giữa lùm xùm ly hôn của Diệp Lâm Anh vì người thứ ba, Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ có bài đăng cực gắt về chuyện đàn ông ngoại tình và làm tiểu tam. Nàng hậu chỉ ra rằng, trong khi phụ nữ có thể được gọi bằng hàng tá danh hiệu như "tiểu tam", "trà xanh", "người thứ 3" thì đàn ông lại không thể có một cái tên sao cho phù hợp và thuận miệng nhất. 

Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ nêu quan điểm về chuyện đàn ông làm 'tiểu tam' giữa scandal người thứ ba của nhà Diệp Lâm Anh - Ảnh 1

Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ nêu quan điểm về chuyện đàn ông làm 'tiểu tam' giữa scandal người thứ ba của nhà Diệp Lâm Anh - Ảnh 2

Giữa scandal hôn nhân Diệp Lâm Anh tan vỡ vì tiểu tam, Hoa hậu Thu Hoài có bài đăng gây chú ý

Hoa hậu Phu nhân viết: "Nickname nào cho đàn ông ngoại tình, đàn ông thứ 3? Tiểu tam, trà xanh, con giáp thứ 13 hễ nhắc tới những từ này, đám đông mặc định ngay nó chỉ một người phụ nữ xen vào hạnh phúc cặp đôi khác. Ủa vậy nếu trong trường hợp kẻ xen vào là đàn ông, người ta sẽ dùng từ gì để gọi? Hay trong trường hợp đó, người phụ nữ lại được gọi tên "con vợ lăng loàn" bỏ chồng để theo trai?.

Không ai có thể ngoại tình một mình. Chẳng có mối quan hệ vụng trộm nào đến từ một phía. Bên cạnh những người đàn bà hư hỏng luôn là những gã đàn ông thích trăng hoa, phía sau những mối quan hệ ngoài luồng luôn là 2 kẻ sai lầm, chứ không thể nào là một. Nhưng tại sao chỉ đàn bà bị xướng tên trong những câu chuyện ê chề đó?".Thu Hoài cũng chia sẻ cảm nhận cá nhân về việc xã hội có vẻ đang quá bất công với phụ nữ: "Tôi chẳng muốn bênh vực những người phụ nữ dễ dãi, không chung thuỷ, nhưng tôi ghét cách đám đông đối xử với họ như thủ phạm duy nhất cho mọi chuyện? Họ đã ngoại tình với cây chuối, cục đá hay bản thân mình? Tại sao mọi mai mỉa, chế nhạo, đòn ghen, làm nhục đều chỉ đổ hết lên đầu phụ nữ? Còn đàn ông, tới một khái niệm đơn giản như "đàn ông ngoại tình", "đàn ông giật vợ người" còn vô cùng lạ lẫm, nói gì tới chuyện xa xôi? Dù trong mọi trường hợp, họ luôn đóng góp một nửa vào mọi đổ vỡ, sai lầm!Và nghiệt ngã nhất, trong hầu hết mọi cuộc đánh ghen tôi từng thấy, chưa một gã đàn ông nào đứng ra chia sẻ trách nhiệm với người phụ nữ ngoại tình cùng. Cũng chẳng phải điều gì bất ngờ, bởi thứ đàn ông sẵn sàng "yêu" trong vụng trộm và biến người phụ nữ mình yêu thành kẻ tội lỗi, hắn vốn không có chút trách nhiệm gì rồi. Tỉnh táo hơn nhé, đàn bà. Cuộc chơi mà mình luôn là kẻ thua duy nhất thì đâm đầu vào để làm gì?".

Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ nêu quan điểm về chuyện đàn ông làm 'tiểu tam' giữa scandal người thứ ba của nhà Diệp Lâm Anh - Ảnh 3

Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ nêu quan điểm về chuyện đàn ông làm 'tiểu tam' giữa scandal người thứ ba của nhà Diệp Lâm Anh - Ảnh 4

Hoa hậu Thu Hoài phân tích về tiểu tam là nam

Ngay lập tức bài viết của hoa hậu Thu Hoài nhận được đông đảo sự chú ý từ cư dân mạng. Sự phân tích hợp lí và cực thẳng thắn của nàng hậu khiến mọi người đồng tình lẫn suy ngẫm.

Ảnh: FBNV, chụp màn hình

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