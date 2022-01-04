Mới đây, Hoa hậu Thu Hoài đã cùng lúc đón nhận hai tin buồn khi em gái và cậu ruột qua đời. Trên trang cá nhân, cô đã chia sẻ những dòng tin nhắn cuối cùng giữa hai chị em khiến nhiều người xót xa.

Ngày 1/3 vừa qua, Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ đăng tải dòng trạng thái thông báo cùng lúc đón nhận 2 tin buồn trong dịp năm mới là cậu ruột và em gái qua đời. Nói về người em gái này, Thu Hoài cho biết đây là "đứa em gái tôi thương và cũng thương tôi nhất". Cô chọn viết thư trên Facebook vì lúc sinh thời, khi còn tỉnh táo, niềm vui duy nhất của người em là vào Facebook của cô để xem. Bên cạnh đó, Thu Hoài cũng bày tỏ "mất đi người thân kinh khủng lắm" nhưng cô không hy vọng phép màu, chỉ mong em gái ra đi bình an.

Hoa hậu Thu Hoài - Ảnh: Internet Mới đây nhất, nữ doanh nhân đã chia sẻ những dòng tin nhắn cuối cùng 2 chị em gửi cho nhau và đó cũng là những ngày cuối đời của em gái Thu Hoài. Cụ thể, người em gái báo với Hoa hậu chỉ còn sống được 1 tuần, không ăn được cũng không ngủ được. Tuy nhiên, khi Thu Hoài hỏi em gái có muốn mình làm gì thêm giúp không thì cô ấy từ chối vì đã nhận được quá nhiều từ chị, chỉ mong kiếp sau vẫn được làm em. Bài viết mới nhất của Thu Hoài - Ảnh: Chụp màn hình Một trong những cuộc trò chuyện giữa hai chị em - Ảnh: FBNV Lướt qua những dòng tin nhắn, người ta còn đau lòng khi thấy Thu Hoài xin lỗi em gái vì đã "không thể là người chị tốt, không có thời gian nhiều cho em". Thế nhưng, theo người em gái, chị em hai người cuối đời đã có nhau, tuy xa mặt mà không cách lòng. Em gái còn hy vọng sẽ có thể phù hộ chị mình sung sướng về sau.

Bình luận dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình Cuộc trò chuyện dừng lại ở những lời dặn dò, khuyên nhủ của Thu Hoài. Xem tới đây, nhiều người không khỏi xót xa. Bên dưới bái viết, rất nhiều bạn bè, động nghiệp và cư dân mạng để lại lời chia buồn, mong nữ doanh nhân có thể mạnh mẽ vượt qua nỗi đau.

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