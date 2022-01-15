Saka Trương Tuyền 'gây sốt' với vóc dáng nóng bỏng sau 3 tháng sinh con, nhan sắc mẹ bỉm khiến netizen 'mắt tròn, mắt dẹt'

Giải trí 15/01/2022 19:53

Saka Trương Tuyền lấy lại vóc dáng nóng bỏng sau khi sinh con.

Vào giữa tháng 11/2021, Saka Trương Tuyền gây bất ngờ khi thông báo đã kết hôn và hạ sinh quý tử. Dù trở lại công việc khá sớm nhưng cô vẫn chu toàn việc chăm sóc con trai nhỏ. 

Ít giờ trước, trên trang cá nhân của mình, Saka Trường Tuyền đã đăng tải loạt ảnh trong các dự án nghệ thuật mới. Chiếm spotlight là vóc dáng thon gọn, săn chắc cùng một nhan sắc mặn mà hút mắt. Nữ ca sĩ vẫn đang trong giai đoạn mẹ bỉm ở cữ nhưng cô rất chăm chỉ tập gym tại nhà. Qua những bức ảnh cận có thể thấy cơ bụng của "bà mẹ một con" cực nhỏ gọn. Ngoài ra, làn da mịn màng, không tì vết cũng là điểm hút mắt của cô nàng.

Saka Trương Tuyền 'gây sốt' với vóc dáng nóng bỏng sau 3 tháng sinh con, nhan sắc mẹ bỉm khiến netizen 'mắt tròn, mắt dẹt' - Ảnh 1

Saka Trương Tuyền 'gây sốt' với vóc dáng nóng bỏng sau 3 tháng sinh con, nhan sắc mẹ bỉm khiến netizen 'mắt tròn, mắt dẹt' - Ảnh 2

Saka Trương Tuyền gây mê với thân hình nóng bỏng và nhan sắc mặn mà sau khi sinh con

Saka Trương Tuyền khiến dân tình "mắt tròn mắt dẹt" vì nhan sắc thăng hạng bội phần sau khi thực hiện thiên chức vào mẹ và quay lại showbiz chỉ trong thời gian ngắn. Nhìn những hình ảnh nói trên hiếm ai tin rằng cô nàng vừa mới sinh nở.

Saka Trương Tuyền 'gây sốt' với vóc dáng nóng bỏng sau 3 tháng sinh con, nhan sắc mẹ bỉm khiến netizen 'mắt tròn, mắt dẹt' - Ảnh 3
Saka Trương Tuyền 'gây sốt' với vóc dáng nóng bỏng sau 3 tháng sinh con, nhan sắc mẹ bỉm khiến netizen 'mắt tròn, mắt dẹt' - Ảnh 4

Saka Trương Tuyền 'gây sốt' với vóc dáng nóng bỏng sau 3 tháng sinh con, nhan sắc mẹ bỉm khiến netizen 'mắt tròn, mắt dẹt' - Ảnh 5

Saka Trương Tuyền rất chăm tập gym để lấy lại vóc dáng sau khi sinh

Ảnh: FBNV

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Từ khóa:   ca sĩ Saka Trường Tuyền Saka Trương Tuyền Sao Việt

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