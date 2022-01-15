Saka Trương Tuyền 'gây sốt' với vóc dáng nóng bỏng sau 3 tháng sinh con, nhan sắc mẹ bỉm khiến netizen 'mắt tròn, mắt dẹt'

Vào giữa tháng 11/2021, Saka Trương Tuyền gây bất ngờ khi thông báo đã kết hôn và hạ sinh quý tử. Dù trở lại công việc khá sớm nhưng cô vẫn chu toàn việc chăm sóc con trai nhỏ.

Ít giờ trước, trên trang cá nhân của mình, Saka Trường Tuyền đã đăng tải loạt ảnh trong các dự án nghệ thuật mới. Chiếm spotlight là vóc dáng thon gọn, săn chắc cùng một nhan sắc mặn mà hút mắt. Nữ ca sĩ vẫn đang trong giai đoạn mẹ bỉm ở cữ nhưng cô rất chăm chỉ tập gym tại nhà. Qua những bức ảnh cận có thể thấy cơ bụng của "bà mẹ một con" cực nhỏ gọn. Ngoài ra, làn da mịn màng, không tì vết cũng là điểm hút mắt của cô nàng.