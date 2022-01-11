Gần 1 tháng sau thông báo sinh con thứ 3, Hà Tăng lần đầu hé lộ thêm hình ảnh nhóc tỳ, tiện thể khoe một góc biệt thự bạc tỷ

Vừa qua, Tăng Thanh Hà khiến cả cõi mạng sốc nặng khi thông báo đã hạ sinh con thứ ba. Trước đó, nữ diễn viên không hề hé lộ bất kỳ thông tin gì về việc mang thai nên khi hình ảnh cô ôm thiên thần nhỏ trên giường sinh cùng ông xã Louis Nguyễn và 2 con lớn cho CĐM và cả đồng nghiệp vô cùng bất ngờ.

Hà Tăng hạnh phúc bên chồng và 3 con - Ảnh: FBNV

Cụ thể, ngày 13/12/2021, Tăng Thanh Hà bất ngờ thông báo đã hạ sinh nhóc tỳ thứ 3. Trước đó, cô không hé lộ bất kỳ điều gì về chuyện bầu bí.