Gần 1 tháng sau thông báo sinh con thứ 3, Hà Tăng lần đầu hé lộ thêm hình ảnh nhóc tỳ, tiện thể khoe một góc biệt thự bạc tỷ

Hậu trường 11/01/2022 21:02

Mới đây, Tăng Thanh Hà bất ngờ đăng tải hình ảnh nhóc tỳ thứ 3, cư dân mạng ngay lập tức không tiếc lời khen ngợi, trộm vía bé khá bụ bẫm, làn da hồng hào, đáng yêu.

Vừa qua, Tăng Thanh Hà khiến cả cõi mạng sốc nặng khi thông báo đã hạ sinh con thứ ba. Trước đó, nữ diễn viên không hề hé lộ bất kỳ thông tin gì về việc mang thai nên khi hình ảnh cô ôm thiên thần nhỏ trên giường sinh cùng ông xã Louis Nguyễn và 2 con lớn cho CĐM và cả đồng nghiệp vô cùng bất ngờ. 

Gần 1 tháng sau thông báo sinh con thứ 3, Hà Tăng lần đầu hé lộ thêm hình ảnh nhóc tỳ, tiện thể khoe một góc biệt thự bạc tỷ - Ảnh 1
Hà Tăng hạnh phúc bên chồng và 3 con - Ảnh: FBNV

Cụ thể, ngày 13/12/2021, Tăng Thanh Hà bất ngờ thông báo đã hạ sinh nhóc tỳ thứ 3. Trước đó, cô không hé lộ bất kỳ điều gì về chuyện bầu bí.

"Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ mong rồi cũng đã được gặp em! Cả nhà yêu em vô cùng", Hà Tăng viết kèm hình ảnh tổ ấm 5 thành viên. Dù thông báo tin vui song, nữ diễn viên Bỗng Dưng Muốn Khóc hiện vẫn chưa hé lộ giới tính con.

Đến chiều 11/1, Tăng Thanh Hà đã hé lộ thêm hình ảnh con sơ sinh. Khoảnh khắc "ngọc nữ" âu yếm nhóc tỳ tại sân vườn biệt thự triệu đô khiến dư luận không khỏi trầm trồ.

Gần 1 tháng sau thông báo sinh con thứ 3, Hà Tăng lần đầu hé lộ thêm hình ảnh nhóc tỳ, tiện thể khoe một góc biệt thự bạc tỷ - Ảnh 2
Ngọc nữ hé lộ một phần của nhóc tỳ thứ 3 - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, Tăng Thanh Hà vẫn nhất quyết lộ mỗi đôi chân nhóc tỳ xuất hiện trong khung hình, 

Cư dân mạng ngay lập tức không tiếc lời khen ngợi, trộm vía bé khá bụ bẫm, làn da hồng hào, đáng yêu.

Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012, sau đó rút khỏi làng giải trí để tập trung chăm lo cho tổ ấm.

Gần 1 tháng sau thông báo sinh con thứ 3, Hà Tăng lần đầu hé lộ thêm hình ảnh nhóc tỳ, tiện thể khoe một góc biệt thự bạc tỷ - Ảnh 3
Hiện, ngọc nữ làng điện ảnh Việt đang có hôn nhân viên mãn bên chồng doanh nhân - Ảnh: Internet

Năm 2015, nữ diễn viên sinh con đầu lòng cho chồng đại gia, đặt tên Richard Nguyễn. Tới năm 2017, vợ chồng cô có thêm ái nữ, đặt tên Chloe Nguyễn.

'Ngọc nữ' Tăng Thanh Hà ‘giấu nhẹm vóc dáng’ hậu sinh con lần 3, đến khi công khai khiến dân tình ‘bật ngửa’ vì bất ngờ

'Ngọc nữ' Tăng Thanh Hà ‘giấu nhẹm vóc dáng’ hậu sinh con lần 3, đến khi công khai khiến dân tình ‘bật ngửa’ vì bất ngờ

Hà Tăng đã 'giấu nhẹm' nhan sắc cùng vóc dáng của mình khi mang thai và sinh con lần 3. Đến 6/1, cô nàng mới công khai hình ảnh đầu tiên hậu sinh con, vẫn tự thừa nhận khuyết điểm của mình.

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