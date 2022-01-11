Gần 1 tháng sau thông báo sinh con thứ 3, Hà Tăng lần đầu hé lộ thêm hình ảnh nhóc tỳ, tiện thể khoe một góc biệt thự bạc tỷ

Mới đây, Tăng Thanh Hà bất ngờ đăng tải hình ảnh nhóc tỳ thứ 3, cư dân mạng ngay lập tức không tiếc lời khen ngợi, trộm vía bé khá bụ bẫm, làn da hồng hào, đáng yêu.
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Vừa qua, Tăng Thanh Hà khiến cả cõi mạng sốc nặng khi thông báo đã hạ sinh con thứ ba. Trước đó, nữ diễn viên không hề hé lộ bất kỳ thông tin gì về việc mang thai nên khi hình ảnh cô ôm thiên thần nhỏ trên giường sinh cùng ông xã Louis Nguyễn và 2 con lớn cho CĐM và cả đồng nghiệp vô cùng bất ngờ.
Cụ thể, ngày 13/12/2021, Tăng Thanh Hà bất ngờ thông báo đã hạ sinh nhóc tỳ thứ 3. Trước đó, cô không hé lộ bất kỳ điều gì về chuyện bầu bí.
"Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ mong rồi cũng đã được gặp em! Cả nhà yêu em vô cùng", Hà Tăng viết kèm hình ảnh tổ ấm 5 thành viên. Dù thông báo tin vui song, nữ diễn viên Bỗng Dưng Muốn Khóc hiện vẫn chưa hé lộ giới tính con.
Đến chiều 11/1, Tăng Thanh Hà đã hé lộ thêm hình ảnh con sơ sinh. Khoảnh khắc "ngọc nữ" âu yếm nhóc tỳ tại sân vườn biệt thự triệu đô khiến dư luận không khỏi trầm trồ.
Tuy nhiên, Tăng Thanh Hà vẫn nhất quyết lộ mỗi đôi chân nhóc tỳ xuất hiện trong khung hình,
Cư dân mạng ngay lập tức không tiếc lời khen ngợi, trộm vía bé khá bụ bẫm, làn da hồng hào, đáng yêu.
Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012, sau đó rút khỏi làng giải trí để tập trung chăm lo cho tổ ấm.
Năm 2015, nữ diễn viên sinh con đầu lòng cho chồng đại gia, đặt tên Richard Nguyễn. Tới năm 2017, vợ chồng cô có thêm ái nữ, đặt tên Chloe Nguyễn.