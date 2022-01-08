Lê Bê La gây chú ý với nhan sắc cực nóng bỏng hậu bí mật sinh con thứ 2, than đuối vì cuộc sống mẹ bỉm vất vả

Dù khoe nhan sắc nóng bỏng sau khi bí mật sinh con thứ 2 nhưng nữ diễn viên Lê Bê La vẫn không khỏi than thở vì quá đuối với cuộc sống mẹ bỉm.
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Vừa qua, diễn viên Lê Bê La khiến khán giả ngỡ ngàng thì thông báo đã ly hôn đạo diễn Hải Thanh hơn 2 năm qua. Nam đạo diễn cho biết cả hai đã "đường ai nấy đi" từ năm 2016. Thời điểm con trai tròn 1 tuổi, Lê Bê La và Hải Thanh quyết định ly thân. Không chỉ giấu kín việc ly hôn, Lê Bê La còn gây bất ngờ hơn hơn khi cho biết đã tìm được hạnh phúc mới và hạ sinh con gái thứ 2 được 3 tháng.
Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Bê La lần đầu chia sẻ hình ảnh xinh đẹp của bản thân sau khi sinh con. Trong ảnh, nữ diễn viên diện áo khoét cổ khéo khoe vòng một đầy đặn và làn da hồng hào, mịn màng. Vẻ đẹp ngày càng đằm thắm và mặn mà của nữ diễn viên "Cổng mặt trời" nhận được nhiều lời khen ngợi.
Tuy nhiên, việc chăm sóc con gái nhỏ khiến nữ diễn viên có phần mệt mỏi. Cô cho biết nhịp sống của mình đảo lộn, giấc ngủ cũng không thiếu thốn: "Đêm ngủ 4 tiếng thôi. Ngày xưa đi quẩy về trễ không sao. Giờ không đi quẩy, ở nhà mà hơi đuối là sao hả trời?".
Có thể thấy, giống như nhiều bao bà mẹ bỉm sữa khác, Lê Bê La hiện cũng khá vất vả vì phải chăm sóc con nhỏ. Bên cạnh đó, dù công khai việc sinh con nhưng nữ diễn viên quyết định giấu kín mặt con gái vì không muốn cuộc sống của con bị ảnh hưởng.
Ở thời điểm hiện tại, sau khi ly hôn, Lê Bê La vừa là bà mẹ bỉm sữa vừa đảm nhận trách nhiệm nuôi bé Monkey - con trai với chồng cũ. Nữ diễn viên và chồng cũ vẫn giữ quan hệ đồng nghiệp, trao đổi các vấn đề liên quan đến quý tử. Trước đó, Hải Thanh phủ nhận chuyện người thứ 3 xen vào mối quan hệ vợ chồng của anh trước khi ly hôn.