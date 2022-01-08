Lê Bê La gây chú ý với nhan sắc cực nóng bỏng hậu bí mật sinh con thứ 2, than đuối vì cuộc sống mẹ bỉm vất vả

Hậu trường 08/01/2022 14:00

Dù khoe nhan sắc nóng bỏng sau khi bí mật sinh con thứ 2 nhưng nữ diễn viên Lê Bê La vẫn không khỏi than thở vì quá đuối với cuộc sống mẹ bỉm.

Vừa qua, diễn viên Lê Bê La khiến khán giả ngỡ ngàng thì thông báo đã ly hôn đạo diễn Hải Thanh hơn 2 năm qua. Nam đạo diễn cho biết cả hai đã "đường ai nấy đi" từ năm 2016. Thời điểm con trai tròn 1 tuổi, Lê Bê La và Hải Thanh quyết định ly thân. Không chỉ giấu kín việc ly hôn, Lê Bê La còn gây bất ngờ hơn hơn khi cho biết đã tìm được hạnh phúc mới và hạ sinh con gái thứ 2 được 3 tháng.

Lê Bê La gây chú ý với nhan sắc cực nóng bỏng hậu bí mật sinh con thứ 2, than đuối vì cuộc sống mẹ bỉm vất vả - Ảnh 1

Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Bê La lần đầu chia sẻ hình ảnh xinh đẹp của bản thân sau khi sinh con. Trong ảnh, nữ diễn viên diện áo khoét cổ khéo khoe vòng một đầy đặn và làn da hồng hào, mịn màng. Vẻ đẹp ngày càng đằm thắm và mặn mà của nữ diễn viên "Cổng mặt trời" nhận được nhiều lời khen ngợi.

Lê Bê La gây chú ý với nhan sắc cực nóng bỏng hậu bí mật sinh con thứ 2, than đuối vì cuộc sống mẹ bỉm vất vả - Ảnh 2

Tuy nhiên, việc chăm sóc con gái nhỏ khiến nữ diễn viên có phần mệt mỏi. Cô cho biết nhịp sống của mình đảo lộn, giấc ngủ cũng không thiếu thốn: "Đêm ngủ 4 tiếng thôi. Ngày xưa đi quẩy về trễ không sao. Giờ không đi quẩy, ở nhà mà hơi đuối là sao hả trời?".

Lê Bê La gây chú ý với nhan sắc cực nóng bỏng hậu bí mật sinh con thứ 2, than đuối vì cuộc sống mẹ bỉm vất vả - Ảnh 3

Có thể thấy, giống như nhiều bao bà mẹ bỉm sữa khác, Lê Bê La hiện cũng khá vất vả vì phải chăm sóc con nhỏ. Bên cạnh đó, dù công khai việc sinh con nhưng nữ diễn viên quyết định giấu kín mặt con gái vì không muốn cuộc sống của con bị ảnh hưởng.

Lê Bê La gây chú ý với nhan sắc cực nóng bỏng hậu bí mật sinh con thứ 2, than đuối vì cuộc sống mẹ bỉm vất vả - Ảnh 4

 

Lê Bê La gây chú ý với nhan sắc cực nóng bỏng hậu bí mật sinh con thứ 2, than đuối vì cuộc sống mẹ bỉm vất vả - Ảnh 5

 

Ở thời điểm hiện tại, sau khi ly hôn, Lê Bê La vừa là bà mẹ bỉm sữa vừa đảm nhận trách nhiệm nuôi bé Monkey - con trai với chồng cũ. Nữ diễn viên và chồng cũ vẫn giữ quan hệ đồng nghiệp, trao đổi các vấn đề liên quan đến quý tử. Trước đó, Hải Thanh phủ nhận chuyện người thứ 3 xen vào mối quan hệ vợ chồng của anh trước khi ly hôn.

Hé lộ khoảnh khắc Lê Bê La mang thai con thứ 2 sau 2 năm tái hôn, nhan sắc mẹ bầu thế nào?

Hé lộ khoảnh khắc Lê Bê La mang thai con thứ 2 sau 2 năm tái hôn, nhan sắc mẹ bầu thế nào?

Con trai đầu tròn 6 tuổi, Lê Bê La đã chào đón thêm nhóc tỳ thứ 2.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Bê La Lê Bê La ly hôn Lê Bê La sau ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 9 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 8 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?