Lê Bê La gây chú ý với nhan sắc cực nóng bỏng hậu bí mật sinh con thứ 2, than đuối vì cuộc sống mẹ bỉm vất vả

Vừa qua, diễn viên Lê Bê La khiến khán giả ngỡ ngàng thì thông báo đã ly hôn đạo diễn Hải Thanh hơn 2 năm qua. Nam đạo diễn cho biết cả hai đã "đường ai nấy đi" từ năm 2016. Thời điểm con trai tròn 1 tuổi, Lê Bê La và Hải Thanh quyết định ly thân. Không chỉ giấu kín việc ly hôn, Lê Bê La còn gây bất ngờ hơn hơn khi cho biết đã tìm được hạnh phúc mới và hạ sinh con gái thứ 2 được 3 tháng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Bê La lần đầu chia sẻ hình ảnh xinh đẹp của bản thân sau khi sinh con. Trong ảnh, nữ diễn viên diện áo khoét cổ khéo khoe vòng một đầy đặn và làn da hồng hào, mịn màng. Vẻ đẹp ngày càng đằm thắm và mặn mà của nữ diễn viên "Cổng mặt trời" nhận được nhiều lời khen ngợi.