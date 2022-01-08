Hậu ly hôn trong êm đẹp, Trương Ngọc Ánh dành nhiều lời 'có cánh' cho chồng cũ: 'Là người đàn ông tốt, người cha mẫu mực'

Hậu trường 08/01/2022 12:04

Sau ly hôn, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn đều đã có người yêu mới. Tuy nhiên, cả hai vẫn thường gặp gỡ để đi chơi, nuôi dạy con gái chung.

Sau gần 10 năm về chung một nhà, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn bất ngờ công bố ly hôn do không còn tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống khiến nhiều hâm mộ nuối tiếc. Cả 2 có cùng 1 cô công chúa xinh đẹp và được biết, cuộc ly hôn của cặp đôi diễn ra trong tốt đẹp, không có sự tranh chấp tài sản hay con cái.

Hậu ly hôn trong êm đẹp, Trương Ngọc Ánh dành nhiều lời 'có cánh' cho chồng cũ: 'Là người đàn ông tốt, người cha mẫu mực' - Ảnh 1
Sau gần 10 năm về chung một nhà, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn có chung một cô công chúa - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn vẫn cư xử với nhau rất văn minh và thỉnh thoảng vẫn cùng nhau họp mặt để cùng nuôi dạy con gái Bảo Tiên. Cả hai cũng đều bận rộn với những công việc riêng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, cuộc sống của Trần Bảo Sơn khép kín hơn vợ cũ, nhất là chuyện đời tư tình cảm. Các dự án của nam diễn viên cũng im ắng hơn, ít xuất hiện trên truyền thông hơn trước. 

Cho đến 1 năm trở lại đây, Trần Bảo Sơn mới bất ngờ công khai chia sẻ hình ảnh con gái nhỏ thứ 2 với bạn gái doanh nhân. Lúc này, netizen mới biết được anh đã có "tình mới". Tuy nhiên, đến nay, Trần Bảo Sơn vẫn chọn giữ kín danh tính và dung mạo của bạn gái. Nói về việc này, theo thông tin của VTC, anh từng chia sẻ mình không muốn gây ồn ào trên mặt báo và cũng chưa sẵn sàng để chia sẻ thoải mái hơn vấn đề riêng tư.

Hậu ly hôn trong êm đẹp, Trương Ngọc Ánh dành nhiều lời 'có cánh' cho chồng cũ: 'Là người đàn ông tốt, người cha mẫu mực' - Ảnh 2
Trần Bảo Sơn bên 2 con gái cưng - Ảnh: Internet
Hậu ly hôn trong êm đẹp, Trương Ngọc Ánh dành nhiều lời 'có cánh' cho chồng cũ: 'Là người đàn ông tốt, người cha mẫu mực' - Ảnh 3
Trương Ngọc Ánh liên tục dính tin đồn hẹn hò với diễn viên Anh Dũng - Ảnh: Internet

Về phía Trương Ngọc Ánh, cô lại liên tục vướng tin đồn hẹn hò với các mỹ nam trẻ tuổi như Kim Lý hay gần đây nhất là Anh Dũng. Chia sẻ đôi chút khi nhắc đến chồng cũ, nữ diễn viên "Hương ga" cũng không ngại dành lời khen ngợi cho anh là người đàn ông tốt, người cha mẫu mực và hiếm có ai yêu thương, chăm sóc con gái như anh. 

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