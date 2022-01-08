Hậu ly hôn trong êm đẹp, Trương Ngọc Ánh dành nhiều lời 'có cánh' cho chồng cũ: 'Là người đàn ông tốt, người cha mẫu mực'

Sau gần 10 năm về chung một nhà, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn bất ngờ công bố ly hôn do không còn tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống khiến nhiều hâm mộ nuối tiếc. Cả 2 có cùng 1 cô công chúa xinh đẹp và được biết, cuộc ly hôn của cặp đôi diễn ra trong tốt đẹp, không có sự tranh chấp tài sản hay con cái.

Sau gần 10 năm về chung một nhà, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn có chung một cô công chúa - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn vẫn cư xử với nhau rất văn minh và thỉnh thoảng vẫn cùng nhau họp mặt để cùng nuôi dạy con gái Bảo Tiên. Cả hai cũng đều bận rộn với những công việc riêng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, cuộc sống của Trần Bảo Sơn khép kín hơn vợ cũ, nhất là chuyện đời tư tình cảm. Các dự án của nam diễn viên cũng im ắng hơn, ít xuất hiện trên truyền thông hơn trước.