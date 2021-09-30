Hậu bị đồn 'phát tướng' vì mang thai, ngoại hình giờ đây của Trương Ngọc Ánh như thế nào?

Hậu trường 30/09/2021 06:38

Nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh đã cập nhật hình ảnh mới nhất của cô trên trang cá nhân ngầm đáp trả lại tin đồn mang thai trước đó.

Cách đây không lâu, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh bất ngờ dính tin đồn mang thai vì sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Trong một livestream giao lưu với khán giả, nữ diễn viên "Đồng tiền xương máu" đã lộ rõ cằm nọng, tăng cân đáng kể, điều này khiến cho đông đảo netizen đồn đoán cô đã có "tin vui".

Hậu bị đồn 'phát tướng' vì mang thai, ngoại hình giờ đây của Trương Ngọc Ánh như thế nào? - Ảnh 1
 Hình ảnh Trương Ngọc Ánh tăng cân rõ rệt trong livestream gần đây.

Chẳng nói chẳng rằng, mới đây Trương Ngọc Ánh đã đăng tải hình ảnh mới toanh trên trang cá nhân. Nữ diễn viên diện một bộ đồ ngủ màu hồng trẻ trung, đồng thời khoe luôn góc mặt chính diện thon thả. Điều này được netizen cho rằng cô đang ngầm "đáp trả" lại tin đồn mang thai trước đó.

Hậu bị đồn 'phát tướng' vì mang thai, ngoại hình giờ đây của Trương Ngọc Ánh như thế nào? - Ảnh 2

Ngoài ra, có thể thấy Trương Ngọc Ánh cũng khéo léo lựa chọn một bộ đồ ngủ ôm dáng chứ không mặc áo rộng thùng thình như livestream làm "dấy lên" tin đồn không hay. 

Hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên đã nhận được rất nhiều lời khen của dân mạng. Đa số đều khen ngợi về khả năng giảm cân nhanh chóng của Trương Ngọc Ánh trong thời gian ngắn. Đặc biệt là làn da căng bóng, sáng mịn của nữ diễn viên cũng nhận được "cơn mưa" lời khen từ netizen.

Hậu bị đồn 'phát tướng' vì mang thai, ngoại hình giờ đây của Trương Ngọc Ánh như thế nào? - Ảnh 3

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

Trương Ngọc Ánh 'gây choáng' với hình ảnh gần đây, tăng cân rõ rệt làm rộ tin mang thai?

Trương Ngọc Ánh 'gây choáng' với hình ảnh gần đây, tăng cân rõ rệt làm rộ tin mang thai?

Dân mạng đang phỏng đoán liệu có phải Trương Ngọc Ánh đã có sự thay đổi về hình thể quá nhiều vì đang mang thai hay không?

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