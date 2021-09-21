Trương Ngọc Ánh 'gây choáng' với hình ảnh gần đây, tăng cân rõ rệt làm rộ tin mang thai?

Trong khi người hâm mộ vô cùng vui mừng vì cuối cùng cũng nhìn thấy thần tượng trò chuyện thì một bộ phận dân mạng để lại bình luận cho rằng gương mặt của nữ diễn viên "Hương ga" trông hơi khác lạ vì... tăng cân. Bên cạnh đó, cô lựa chọn một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình càng khiến cho nhiều người cho rằng Trương Ngọc Ánh đang... mang thai?

Ảnh mới nhất cho thấy Trương Ngọc Ánh bị tăng cân trong mùa dịch.

Thực tế thì cách lựa chọn trang phục bị lỗi và vì nghỉ dịch quá lâu nên nữ diễn viên đã tăng cân lên đôi chút. Khi so sánh hình ảnh của Trương Ngọc Ánh ở một số sự kiện thì gương mặt vline thường thấy của cô đã biến mất, thay vào đó là "cằm nọng" làm cho khán giả hơi bất ngờ. Một phần vì đã quá lâu không xuất hiện trước công chúng nên màn tăng cân của Trương Ngọc Ánh khiến nhiều người "trở tay không kịp".

Ảnh tại sự kiện trước khi giãn cách của Trương Ngọc Ánh cho thấy cô thon thả hơn nhiều.

Nói về buổi livestream, Trương Ngọc Ánh chia sẻ rất nhiều về cuộc sống dạo gần đây của cô, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp, thời gian giãn cách bị kéo dài. Nữ diễn viên "Đồng tiền xương máu" chia sẻ: "Trong lần giãn cách đầu tiên, tôi nghĩ sẽ nhanh qua thôi. Nhưng rồi nó kéo dài hết đợt này đến đợt kia, trong tôi cũng kéo theo những mệt mỏi. Tôi không làm gì được như kiểu cóc ngồi đáy giếng. Ở nhà toàn những người lớn tuổi như: mẹ, dì, bà vú... bị tiêu cực. Tôi nghĩ nếu bản thân mình cũng mang năng lượng căng thẳng sẽ không ổn. Tôi bắt đầu cải thiện bằng cách tìm đến thiền. Tôi học nhân số học online. Nó giúp cho tôi rất nhiều trong cái chuyển đổi tam thức lẫn cách suy nghĩ của mình".