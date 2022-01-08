Chân dung người phụ nữ bí ẩn sinh con thứ 2 cho Trần Bảo Sơn: Doanh nhân 8X, sở hữu vóc dáng cao ráo, gợi cảm?

Hậu trường 08/01/2022 17:42

Trần Bảo Sơn khiến nhiều người không khỏi tò mò khi liên tục chia sẻ hình ảnh ái nữ thứ 2, nhưng lại chưa từng công khai danh tính và hình ảnh về người phụ nữ đã sinh con cho mình.

Trần Bảo Sơn là một trong những nam diễn viên đình đám của màn ảnh Việt. Bên cạnh đó, anh còn được biết đến với cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh. Từng là một trong những cặp đôi đẹp đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt nhưng cặp đôi sau đó khiến nhiều người tiếc nuối chấm dứt quan hệ vợ chồng vào năm 2014. Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh có chung 1 người con gái và giữ mối quan hệ tốt đẹp sau ly hôn.

Chân dung người phụ nữ bí ẩn sinh con thứ 2 cho Trần Bảo Sơn: Doanh nhân 8X, sở hữu vóc dáng cao ráo, gợi cảm? - Ảnh 1
Trần Bảo Sơn và con gái lớn Bảo Tiên - con chung với Trương Ngọc Ánh (Ảnh: FBNV)

Sau 7 năm ly hôn Trương Ngọc Ánh, vào tháng 5/2021, Trần Bảo Sơn khiến nhiều người ngỡ ngàng khi công khai việc có con gái thứ 2. Nam diễn viên tiết lộ bé tên Bảo Khanh, tên thân mật là Kendall Trần.

Chân dung người phụ nữ bí ẩn sinh con thứ 2 cho Trần Bảo Sơn: Doanh nhân 8X, sở hữu vóc dáng cao ráo, gợi cảm? - Ảnh 2

Mặc dù khá thoải mái trong việc chia sẻ hình ảnh của con gái nhỏ, thế nhưng Trần Bảo Sơn lại giấu kín bưng danh tính của người đã sinh con cho mình. Trên mạng xã hội, bạn gái Trần Bảo Sơn cũng rất kín tiếng, chỉ chủ yếu đăng ảnh con. Bức ảnh duy nhất có sự xuất hiện của cô lại là chụp từ sau lưng.

Chân dung người phụ nữ bí ẩn sinh con thứ 2 cho Trần Bảo Sơn: Doanh nhân 8X, sở hữu vóc dáng cao ráo, gợi cảm? - Ảnh 3

 

Chân dung người phụ nữ bí ẩn sinh con thứ 2 cho Trần Bảo Sơn: Doanh nhân 8X, sở hữu vóc dáng cao ráo, gợi cảm? - Ảnh 4

Có thể thấy, vợ thứ 2 của Trần Bảo Sơn không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Theo những tiết lộ hiếm hoi của người trong cuộc thì cô là một doanh nhân, thế hệ 8X. Cả hai có cơ hội gặp gỡ, làm quen qua một bữa tiệc tối của những người bạn chung. Vì không phải nghệ sĩ nên nửa kia của Trần Bảo Sơn ngại được nhắc đến ồn ào trên truyền thông. Chính vì vậy, cả hai muốn giữ kín mối quan hệ và hình ảnh.

Chân dung người phụ nữ bí ẩn sinh con thứ 2 cho Trần Bảo Sơn: Doanh nhân 8X, sở hữu vóc dáng cao ráo, gợi cảm? - Ảnh 5
Hai con gái xinh xắn của Trần Bảo Sơn (Ảnh: FBNV)

 

Chân dung người phụ nữ bí ẩn sinh con thứ 2 cho Trần Bảo Sơn: Doanh nhân 8X, sở hữu vóc dáng cao ráo, gợi cảm? - Ảnh 6
Con gái thứ 2 của nam diễn viên có nhiều đường nét giống bố (Ảnh: FBNV)

 

Có thể thấy, ở thời điểm hiện tại, cả Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh đều đã có cho mình hạnh phúc riêng sau khi ly hôn. Ngoài công việc, Trần Bảo Sơn dành nhiều thời gian chăm sóc cho con gái lớn là Bảo Tiên và con gái nhỏ Bảo Khanh. Nam diễn viên vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với vợ cũ để cùng chăm sóc con và thoải mái xuất hiện bên nhau trong những dịp đặc biệt của con gái.

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Sau ly hôn, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn đều đã có người yêu mới. Tuy nhiên, cả hai vẫn thường gặp gỡ để đi chơi, nuôi dạy con gái chung.

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Từ khóa:   Trần Bảo Sơn Trần Bảo Sơn đời tư Trần Bảo Sơn và vợ

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