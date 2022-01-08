Đúng chuẩn “bà chủ của năm”, Đoàn Di Băng gây choáng khi khoe thưởng tết nhân viên

Hậu trường 08/01/2022 15:52

Chưa bao giờ làm người khác thất vọng, Đoàn Di Băng công khai thưởng tết nhân viên khiến dân tình phải thốt lên “sếp nhà người ta”.

Nhắc đến Đoàn Di Băng – doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ, mọi người chắc không còn cảm thấy lạ lẫm trước độ giàu có của cặp vợ chồng đại gia. Mới đây, bà chủ Di Băng lại có phen chứng minh sự “lắm tiền, nhiều của” của mình bằng việc công khai thưởng tết nhân viên.

Đúng chuẩn “bà chủ của năm”, Đoàn Di Băng gây choáng khi khoe thưởng tết nhân viên - Ảnh 1

 Vợ chồng Đoàn Di Băng công bố thưởng tết cho nhân viên khiến dân tình không khỏi "choáng"

“Mạnh tay” sắm hàng tết đồ hiệu, cặp đôi đã đặt những giỏ quà cao cấp để trao tặng từng người. Bà chủ giàu có cũng thông báo với khách hàng, xin phép dừng bán hàng 3 ngày để đưa toàn bộ thành viên trong công ty đi nghỉ dưỡng tại Nha Trang. "Nhân viên trông chờ có mỗi cái Tết ấm no. Ngoài lương thưởng thì chị gửi thêm ít bánh kẹo cho mọi người ăn Tết nhé. Với sẵn Băng báo luôn chủ nhật này Băng dắt nhân viên công ty đi nghỉ dưỡng 3 ngày. Nên giao hàng hết trưa mai cho Băng lưu đơn lại. Thông cảm cho Băng cưng nhân viên tí nha", bà chủ đại gia viết.

Đúng chuẩn “bà chủ của năm”, Đoàn Di Băng gây choáng khi khoe thưởng tết nhân viên - Ảnh 2
Đúng chuẩn “bà chủ của năm”, Đoàn Di Băng gây choáng khi khoe thưởng tết nhân viên - Ảnh 3
Đúng chuẩn “bà chủ của năm”, Đoàn Di Băng gây choáng khi khoe thưởng tết nhân viên - Ảnh 4

 Vợ chồng đại gia tặng từng nhân viên những giỏ quà cao cấp

Vừa qua, vợ chồng nữ đại gia quận 7 đã tổ chức tiệc tất niên cùng nhân viên, đánh dấu ngày cuối cùng của năm cũ. Cũng trong dịp này, Di Băng - Quốc Vũ mang bất ngờ lớn cho nhân viên bằng việc công khai thưởng tết dương lịch. Trước toàn thể nhân viên, Đoàn Di Băng nhận năm 2021 đã "nợ" nhân viên rất nhiều những buổi đi chơi, gặp mặt,... do dịch bệnh Covid-19. Để đền đáp lại cho những thiệt thòi ấy, vợ chồng cô quyết định thưởng lương tháng 14 cho nhân viên.

Đúng chuẩn “bà chủ của năm”, Đoàn Di Băng gây choáng khi khoe thưởng tết nhân viên - Ảnh 5
Đúng chuẩn “bà chủ của năm”, Đoàn Di Băng gây choáng khi khoe thưởng tết nhân viên - Ảnh 6

 Đoàn Di Băng phát tiền mặt cho nhân viên ngay trong buổi tiệc tất niên

Ngoài những phần thưởng trên, trước khi khai tiệc Đoàn Di Băng còn cầm xấp tiền 500 nghìn lì xì tại chỗ cho từng nhân viên. Trước những màn thưởng tết hoành tráng của Đoàn Băng Di, đại gia Nguyễn Quốc Vũ hài hước thừa nhận: "Nghe bả công bố tới đâu lòng anh đau tới đó, nào lương tháng 14, nào thưởng tiền, thưởng xe, du lịch, lì xì tại chỗ,... muốn xỉu".

Đây không phải là lần đầu tiên vợ chồng Đoàn Di Băng có hành động đẹp với những nhân viên làm việc cùng. Trước đó, vợ chồng đại gia Quốc Vũ đã hỗ trợ cô bảo mẫu trẻ tuổi mua ô tô. Nhân vật này viết: "Thành quả của cô bé bán hàng đầy tâm huyết. Cảm thấy thật may mắn vì luôn có anh chị Nguyễn Quốc Vũ, Đoàn Di Băng và BB yêu thương, hỗ trợ. Tự hứa với lòng năm sau thành quả lớn hơn cho giang hồ nể ạ".

Đúng chuẩn “bà chủ của năm”, Đoàn Di Băng gây choáng khi khoe thưởng tết nhân viên - Ảnh 7

 Cặp vợ chồng đại gia còn hỗ trợ bảo mẫu mua xe ô tô

Chiếc xe có giá hàng tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ vì làm bảo mẫu cho nhà Đoàn Di Băng lại thu về tài sản khá "xịn". Được biết, nhà Đoàn Di Băng thuê 3 giúp việc và trả 100 triệu đồng/tháng, như vậy "sương sương" mỗi bảo mẫu sẽ nhận lương tính khoảng hàng chục triệu đồng.

Đúng chuẩn “bà chủ của năm”, Đoàn Di Băng gây choáng khi khoe thưởng tết nhân viên - Ảnh 8
Đúng chuẩn “bà chủ của năm”, Đoàn Di Băng gây choáng khi khoe thưởng tết nhân viên - Ảnh 9

 So về độ cưng chiều bảo mẫu thì vợ chồng nữ ca sĩ xếp thứ hai, không ai xếp số một

Nói đến câu chuyện "cưng chiều" bảo mẫu thì khó ai có thể qua được gia đình đoàn Di Băng khi thường xuyên đưa nhóm người giúp việc đi du lịch cùng, đến bất cứ nơi đâu cũng có ảnh chung với vợ chồng nữ ca sĩ như người thân trong gia đình. Trong thời điểm dịch bệnh vừa qua, vợ chồng Đoàn Di Băng thuê thợ cắt tóc về làm riêng cho các bảo mẫu để tránh trường hợp bệnh phức tạp khi đến các nơi làm tóc công cộng.

Đúng chuẩn “bà chủ của năm”, Đoàn Di Băng gây choáng khi khoe thưởng tết nhân viên - Ảnh 10

 Các bảo mẫu nhà Đoàn Di Băng còn được thợ cắt tóc tới "chăm sóc" ngay tại nhà để đề phòng dịch bệnh

Xem vợ chồng Đoàn Di Băng công bố thưởng tết cho nhân viên, ai nấy cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Nhiều người bày tỏ ước được làm nhân viên cho cặp vợ chồng đại gia: "Sếp nhà người ta chưa bao giờ làm tôi thất vọng", "Ngưỡng mộ quá chị Băng ơi", "Khi nào tuyển nhân viên, bao em nha chị Băng",... là những bình luận để lại dưới bài viết của Di Băng.

Đúng chuẩn “bà chủ của năm”, Đoàn Di Băng gây choáng khi khoe thưởng tết nhân viên - Ảnh 11

 Không ít cư dân mạng phải trầm trồ vì độ "chịu chi" của vợ chồng Đoàn Di Băng

Đoàn Di Băng thưởng Tết cho nhân viên: Lương tháng 14, xe, đi du lịch khiến chồng đại gia 'muốn xỉu'

Đoàn Di Băng thưởng Tết cho nhân viên: Lương tháng 14, xe, đi du lịch khiến chồng đại gia 'muốn xỉu'

"Nghe bà công bố tới đâu lòng anh đau tới đó, nào lương tháng 14, nào thưởng tiền, thưởng xe, du lịch, lì xì tại chỗ,... muốn xỉu", chồng Đoàn Di Băng viết.

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