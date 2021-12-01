Chồng đại gia của Đoàn Di Băng có quan điểm bất ngờ trước phát ngôn 'để vợ ngồi mâm dưới' đang gây bão MXH

Mới đây, trong chương trình Hành lý tình yêu, một anh chàng đến từ Huế - Công Hoàng đã gây bão dư luận và thổi bùng ngọn lửa tranh cãi trên MXH vì những phát ngôn của mình.

Phát ngôn "ngồi mâm dưới nếu không sinh được con trai" của chàng trai này đã khiến các vị cố vấn tại chương trình lắc đầu ngán ngẩm.

Anh chàng này thẳng thừng tuyên bố sẽ ly hôn vợ nếu không sinh được con trai, Công Hoàng nói: "Khi cúng kiếng hay có vấn đề gì trong nhà thì con trai là trụ cột còn con gái chỉ ngồi mâm dưới. Vì vậy, ba mẹ em muốn có con trai nối dõi. Thường lễ cúng sẽ làm 2 mâm, mâm lớn là phái nam còn phái nữ ngồi mâm dưới. Mâm trên và mâm dưới có khác nhau về thức ăn: Của ngon vật lạ thì mâm trên còn mâm dưới chỉ là phụ, mâm trên ăn xong còn thì có thể đem xuống cho mâm dưới".

CĐM chỉ trích quan điểm của nam thanh niên xứ Huế - Ảnh chụp màn hình

Giữa lúc dư luận đang chỉ trích không thôi vì phát ngôn có phần gia trưởng và cổ hủ của anh chàng này thì ông xã của Đoàn Di Băng bất ngờ lên tiếng bày tỏ quan điểm.

Nổi tiếng là ông chồng quốc dân trong giới doanh nhân khi yêu chiều vợ con hết mực, đại gia Quốc Vũ khiến không ít chị em ganh tỵ bởi nhưng lần vung tay chơi sộp để vợ con mua sắm hàng hiệu.

Trên trang cá nhân, ông xã nữ ca sĩ Di Băng đăng tải loạt ảnh của vợ và 3 cô con gái kèm dòng trạng thái: "Nếu gia đình anh mà có cái truyền thống phụ nữ là phải ngồi mâm dưới thì anh xin phép đc ngồi cùng mâm dưới với vợ con anh . Vì anh tin chỉ ngồi cùng vợ con, anh mới ăn ngon miệng và hạnh phúc. Gia đình là nơi để yêu thương chứ không phải là nơi để rạch ròi hơn thua nhau cái giới tính".

Bài đăng của doanh nhân Quốc Vũ - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù là người đàn ông "đẹp trai" nhất trong nhà khi tổ ấm của cặp vợ chồng này có 3 "nàng công chúa" nhưng qua dòng trạng thái ngắn đủ để thấy doanh nhân này tự hào và yêu thương gia đình của mình thế nào.

Tổ ấm của nữ ca sĩ Đoàn Di Băng - Ảnh: Internet

CĐM gọi Quốc Vũ là anh chồng quốc dân - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới phần bình luận, nhiêu cư dân mạng đã ủng hộ nhiệt tình quan điểm của nam doanh nhân và không tiếc lời khen dành cho gia đình hạnh phúc của vị đại gia này.

Nam doanh nhân không ngại làm xấu hình tượng để vợ con vui vẻ - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân của cặp vợ chồng, nam doanh nhân không ngại pha trò, diễn nhưng khuôn mặt tấu hài để làm vợ con vui, giải trí. Điều này khiến nhiều cư dân mạng nể phục bởi độ yêu chiều gia đình của "tổng tài" Quốc Vũ.