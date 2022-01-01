Đoàn Di Băng thưởng Tết cho nhân viên: Lương tháng 14, xe, đi du lịch khiến chồng đại gia 'muốn xỉu'

"Nghe bà công bố tới đâu lòng anh đau tới đó, nào lương tháng 14, nào thưởng tiền, thưởng xe, du lịch, lì xì tại chỗ,... muốn xỉu", chồng Đoàn Di Băng viết.

Đoàn Di Băng luôn là một trong những hình mẫu phụ nữ lý tưởng của hội chị em khi sở hữu quá nhiều thứ mà ai cũng hằng mơ ước. Tuổi đời còn khá trẻ thế nhưng "nữ đại gia quận 7" đã "có tất cả trong tay", chẳng hạn như xe hơi chục tỷ, nhà trăm tỷ, được chồng cưng chiều hết mực, thậm chí là mua sắm không cần nhìn giá.

Tổ ấm hạnh phúc của gia đình Đoàn Di Băng.

Tối 31/12, Đoàn Di Băng và chồng đã tổ chức tiệc tất niên cùng nhân viên, đánh dấu ngày cuối cùng của năm cũ. Cũng trong dịp này, Di Băng - Quốc Vũ mang bất ngờ lớn cho nhân viên bằng việc công khai thưởng tết dương lịch.

Trong bài phát biểu trước nhân viên, Đoàn Di Băng nhận năm 2021 đã "nợ" nhân viên rất nhiều những buổi đi chơi, gặp mặt,... do dịch bệnh Covid-19. Để đền đáp lại cho những thiệt thòi ấy, vợ chồng cô quyết định thưởng lương tháng 14 cho nhân viên.

Đoàn Di Băng thưởng Tết cho nhân viên.

Cụ thể, đối với cá nhân xuất sắc nhất sẽ được thưởng một chiếc xe máy. Trước khi nghỉ tết âm lịch tức trong tháng 1 này, vợ chồng Đoàn Di Băng sẽ tổ chức cho nhân viên đi chơi một chuyến gần, còn sang năm mới sẽ đi Nha Trang.Ngoài những phần thưởng trên, trước khi khai tiệc Đoàn Di Băng còn cầm xấp tiền 500 nghìn lì xì tại chỗ cho từng nhân viên.

Đăng kèm clip vợ Thưởng Tết cho nhân viên, chồng Đoàn Di Băng viết: "Nghe bả công bố tới đâu lòng anh đau tới đó, nào lương tháng 14, nào thưởng tiền, thưởng xe, du lịch, lì xì tại chỗ,... muốn xỉu".

Vợ chồng nữ doanh nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doan-di-bang-thuong-tet-cho-nhan-vien-luong-thang-14-xe-di-du-lich-khien-chong-dai-gia-muon-xiu-444058.html