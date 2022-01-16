Hà Hồ tập chải răng cho 2 con nhưng cảnh tượng có '1-0-2' vì màn tấu hài của nhóc ú

Giải trí 16/01/2022 07:45

Con trai út của Hà Hồ vẫn không quên tấu hài liên tục khi giành giật chiếc bàn chải của chị gái trong lúc được mẹ hướng dẫn đánh răng.

Cặp sóng sinh nhà Hà Hồ - Kim Lý luôn nhận được sự quan tâm yêu mến từ công chúng lẫn truyền thông. "Nữ hoàng giải trí" cũng cởi mở thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh của hai con trên mạng xã hội.

Cách đây ít giờ, trên Instagram cá nhân của các con, Hà Hồ đã chia sẻ khoảnh khắc bắt đầu tập cho các con tự vệ sinh răng miệng. Lisa và Leon cầm hai bàn chải thực hành theo hướng dẫn của mẹ. Chỉ được vài giây, Leon đã chán và quăng luôn bàn chải của mình, trong khi đó Lisa vẫn rất nghiêm túc. Chưa dừng lại ở đó, út ú còn liếc mắt sang nghía chiếc bàn chải của chị gái và tấn công giành giật. Ngay lập tức, Lisa nhíu đôi lông mày tỏ vẻ khó chịu và ra hiệu cầu cứu mẹ Hà. Chứng kiến sự bá đạo của con con út, Hà Hồ đã phải can thiệp để kéo út ú của mình ra. Leon tức tối vì mẹ bênh chị gái nhưng vẫn không quên làm biểu cảm hài hước nhìn mà cưng xỉu.

Hà Hồ tập chải răng cho 2 con nhưng cảnh tượng có '1-0-2' vì màn tấu hài của nhóc ú - Ảnh 1

Hà Hồ tập chải răng cho 2 con nhưng cảnh tượng có '1-0-2' vì màn tấu hài của nhóc ú - Ảnh 2

Hà Hồ hướng dẫn hai con đánh răng

Hà Hồ tập chải răng cho 2 con nhưng cảnh tượng có '1-0-2' vì màn tấu hài của nhóc ú - Ảnh 3
Hà Hồ tập chải răng cho 2 con nhưng cảnh tượng có '1-0-2' vì màn tấu hài của nhóc ú - Ảnh 4
Hà Hồ tập chải răng cho 2 con nhưng cảnh tượng có '1-0-2' vì màn tấu hài của nhóc ú - Ảnh 5

Hà Hồ tập chải răng cho 2 con nhưng cảnh tượng có '1-0-2' vì màn tấu hài của nhóc ú - Ảnh 6

Chỉ được vài giây, Leon ú đã quăng bàn chài và nhào qua giành giật với chị gái nên bị Hà Hồ nhắc nhở

Vốn là cặp song sinh nhưng Lisa và Leon lại đối lập nhau rõ rệt về ngoại hình lẫn tính cách. Nếu Lisa trầm tĩnh, thích quan sát và lạnh lùng, Leon lại vui nhộn, hiếu động và nghịch ngợm. 

Hà Hồ khoe hình mẹ chồng chơi đùa cùng con gái cưng, trông cứ như hai giọt nước

Hà Hồ khoe hình mẹ chồng chơi đùa cùng con gái cưng, trông cứ như hai giọt nước

Hình ảnh mẹ chồng và con gái của Hà Hồ bên nhau khiến ai nấy bất ngờ vì Lisa như phiên bản 'tí hon' của bà nội.

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Từ khóa:   ca sĩ hồ ngọc hà diễn viên Kim Lý Sao Việt

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