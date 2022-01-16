Hà Hồ tập chải răng cho 2 con nhưng cảnh tượng có '1-0-2' vì màn tấu hài của nhóc ú

Cặp sóng sinh nhà Hà Hồ - Kim Lý luôn nhận được sự quan tâm yêu mến từ công chúng lẫn truyền thông. "Nữ hoàng giải trí" cũng cởi mở thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh của hai con trên mạng xã hội.

Cách đây ít giờ, trên Instagram cá nhân của các con, Hà Hồ đã chia sẻ khoảnh khắc bắt đầu tập cho các con tự vệ sinh răng miệng. Lisa và Leon cầm hai bàn chải thực hành theo hướng dẫn của mẹ. Chỉ được vài giây, Leon đã chán và quăng luôn bàn chải của mình, trong khi đó Lisa vẫn rất nghiêm túc. Chưa dừng lại ở đó, út ú còn liếc mắt sang nghía chiếc bàn chải của chị gái và tấn công giành giật. Ngay lập tức, Lisa nhíu đôi lông mày tỏ vẻ khó chịu và ra hiệu cầu cứu mẹ Hà. Chứng kiến sự bá đạo của con con út, Hà Hồ đã phải can thiệp để kéo út ú của mình ra. Leon tức tối vì mẹ bênh chị gái nhưng vẫn không quên làm biểu cảm hài hước nhìn mà cưng xỉu.