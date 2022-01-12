Hà Hồ khoe hình mẹ chồng chơi đùa cùng con gái cưng, trông cứ như hai giọt nước

Giải trí 12/01/2022 09:41

Hình ảnh mẹ chồng và con gái của Hà Hồ bên nhau khiến ai nấy bất ngờ vì Lisa như phiên bản 'tí hon' của bà nội.

Cách đây vài tuần, bố mẹ của Kim Lý đã từ Thụy Điển xa xôi để sang tận Việt Nam thăm các con và hai cháu song sinh. Vì tình hình dịch Covid-19 diễn ra căng thẳng nên suốt một năm qua, Lisa và Leon chưa được gặp ông bà nội ngoài đời thực mà chỉ qua những cuộc gọi video call. 

Ít giờ trước, trên trang cá nhân Instagram của các con, Hà Hồ đã khoe loạt ảnh của con gái cưng Lisa bên mẹ ruột của Kim Lý. Bằng giọng văn hài hước, cô viết: "Nội ơi, mình cùng ngửi và phá hoa của mẹ nào". Bé Lisa được bà nội bế đứng cạnh hoa để chơi đùa trông vô cùng vui vẻ.

Hà Hồ khoe hình mẹ chồng chơi đùa cùng con gái cưng, trông cứ như hai giọt nước - Ảnh 1
Hà Hồ khoe hình mẹ chồng chơi đùa cùng con gái cưng, trông cứ như hai giọt nước - Ảnh 2
Hà Hồ khoe hình mẹ chồng chơi đùa cùng con gái cưng, trông cứ như hai giọt nước - Ảnh 3 

Hà Hồ khoe hình mẹ chồng chơi đùa cùng con gái cưng, trông cứ như hai giọt nước - Ảnh 4

Mẹ chồng Hà Hồ và con gái Lisa giống nhau như hai giọt nước

Hà Hồ khoe hình mẹ chồng chơi đùa cùng con gái cưng, trông cứ như hai giọt nước - Ảnh 5

Cư dân mạng vô cùng thích thú vì bản gốc và bản sao ở cạnh nhau

Nhìn mẹ Kim Lý và bé Lisa cạnh nhau, ai nấy giật mình vì cứ như phiên bản gốc và bản copy. Mọi góc mặt và đường nét chi tiết, Lisa đều y hệt bà nội mình, nhất là đôi mắt to và chiếc mũi cao trông rất Tây. Ngay lập tức, dưới phần bình luận, cơn mưa lời khen dành cho hai bà cháu được cư dân mạng để lại. 

Trước đó, chính Hà Hồ cũng thừa nhận Lisa giống ba Kim và bà nội. Còn Leon giống ông nội ở đôi mắt và giống mình ở chiếc miệng rộng. 

Hồ Ngọc Hà tiết lộ công việc của Kim Lý mỗi khi mình bận rộn, đúng chuẩn chồng nhà người ta!

Hồ Ngọc Hà tiết lộ công việc của Kim Lý mỗi khi mình bận rộn, đúng chuẩn chồng nhà người ta!

Mỗi khi Hà Hồ vắng nhà, Kim Lý đều làm bảo mẫu trông cặp song sinh để vợ được an tâm.

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