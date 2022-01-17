Sắc hồng tràn ngập trong tiệc sinh nhật ấm cúng của Trương Quỳnh Anh bên bạn bè

Những ngày đầu năm luôn là những ngày đặc biệt với riêng Trương Quỳnh Anh, vì đây không chỉ là thời điểm nữ ca sĩ tăng tốc cho những dự án, kế hoạch của mình trong một năm sắp tới, mà còn là lúc cô dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè, gia đình, bản thân… nhân dịp sinh nhật của mình. Mới đây, Trương Quỳnh Anh đã cùng một vài người bạn thân thiết tổ chức một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng và nhẹ nhàng tại một căn biệt thự ở quận 2, TP. HCM.

Đón tuổi mới vào ngày 12/1 nhưng vài ngày sau Trương Quỳnh Anh mới đón sinh nhật với hội bạn thân. Nữ ca sĩ không chủ ý tổ chức gì quá rầm rộ mà chỉ muốn có một ngày hội họp vui vẻ cùng bạn bè để mừng tuổi mới. Bữa tiệc sinh nhật lần này được thực hiện với concept lấy màu hồng làm chủ đạo, từ dress code (trang phục) của các khách mời cho đến bánh kem, bong bóng hay cả chiếc xe hơi xuất hiện tại buổi tiệc cũng đều là màu hồng. Sự lãng mạn, nữ tính nhưng cũng rất trẻ trung, hiện đại của sắc hồng là một đại diện rất đặc trưng cho tính cách và hình ảnh của Trương Quỳnh Anh: ngọt ngào, đáng yêu, trẻ trung nhưng cùng vô cùng cá tính và khác biệt.