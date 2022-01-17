Sắc hồng tràn ngập trong tiệc sinh nhật ấm cúng của Trương Quỳnh Anh bên bạn bè

Bữa tiệc sinh nhật tràn ngập sắc hồng cá tính và ngọt ngào là dịp để Trương Quỳnh Anh và bạn bè cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp và sẵn sàng cho những hành trình mới trong thời gian sắp tới.
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Những ngày đầu năm luôn là những ngày đặc biệt với riêng Trương Quỳnh Anh, vì đây không chỉ là thời điểm nữ ca sĩ tăng tốc cho những dự án, kế hoạch của mình trong một năm sắp tới, mà còn là lúc cô dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè, gia đình, bản thân… nhân dịp sinh nhật của mình. Mới đây, Trương Quỳnh Anh đã cùng một vài người bạn thân thiết tổ chức một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng và nhẹ nhàng tại một căn biệt thự ở quận 2, TP. HCM.
Đón tuổi mới vào ngày 12/1 nhưng vài ngày sau Trương Quỳnh Anh mới đón sinh nhật với hội bạn thân. Nữ ca sĩ không chủ ý tổ chức gì quá rầm rộ mà chỉ muốn có một ngày hội họp vui vẻ cùng bạn bè để mừng tuổi mới. Bữa tiệc sinh nhật lần này được thực hiện với concept lấy màu hồng làm chủ đạo, từ dress code (trang phục) của các khách mời cho đến bánh kem, bong bóng hay cả chiếc xe hơi xuất hiện tại buổi tiệc cũng đều là màu hồng. Sự lãng mạn, nữ tính nhưng cũng rất trẻ trung, hiện đại của sắc hồng là một đại diện rất đặc trưng cho tính cách và hình ảnh của Trương Quỳnh Anh: ngọt ngào, đáng yêu, trẻ trung nhưng cùng vô cùng cá tính và khác biệt.
Góp mặt trong bữa tiệc sinh nhật này của Trương Quỳnh Anh ngoài bạn bè và người thân không phải là nghệ sĩ thì cũng có nhiều gương mặt được các khán giả biết đến và mến mộ như ca sĩ Khải Đăng, diễn viên La Quốc Hùng, doanh nhân Lâm Thành Kim, vợ chồng người mẫu Lê Thuý và diễn viên Đỗ An, diễn viên Ngọc Thanh Tâm, ca sĩ S.T Sơn Thạch... Tất cả đã cùng nhau “tự biên” tự diễn cho tiệc sinh nhật được thành công và vui vẻ. Chính tay Trương Quỳnh Anh và người bạn Lâm Thành Kim đã lên thiết kế, trang trí và decor cho tiệc, người mẫu Lê Thúy tự tay chọn các món ăn trong menu cho buổi tối hôm đó, riêng chiếc bánh kem được diễn viên Ngọc Thanh Tâm thực hiện và dành tặng cho nữ ca sĩ.
Trương Quỳnh Anh cho biết, đối với cô đây dù là một bữa tiệc sinh nhật nhỏ nhưng rất ấm áp và đầy ý nghĩa. Mỗi năm, vào dịp mừng tuổi mới, nữ ca sĩ chỉ cần một bữa tiệc như thế này cùng bạn bè, người thân là đủ để lấy động lực tiếp tục phấn đấu cho một năm mới đang chờ đợi phía trước. Năm nay Trương Quỳnh Anh cũng có khá nhiều dự định và kế hoạch sẽ dần dần được tiết lộ với các khán giả, cô hy vọng tất cả mọi người sẽ tiếp tục yêu thương, đón đợi và ủng hộ các dự án sắp tới của mình.