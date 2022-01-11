Hậu 'đường ai nấy đi', Tim tiếc nuối vì chưa cho Trương Quỳnh Anh một đám cưới, tiết lộ luôn lí do giúp cả hai thoải mái giao tiếp sau ly hôn

Mới đây, Tim lần đầu nói về nỗi tiếc nuối của bản thân đối với Trương Quỳnh Anh. Chia sẻ với Công lý và Xã hội, Tim cho biết: "Hối tiếc lớn nhất của tôi là chưa làm đám cưới với Quỳnh Anh, tôi bị trách hoài điều đó. Tôi nghĩ là trách yêu, trách giỡn thôi, không có gì cả. Ngoài là người từng yêu, cô ấy cũng là người bạn, người em gái của tôi. Tôi rất dễ chịu và thoải mái chia sẻ. Quỳnh Anh cũng vậy, bất kể công việc hay dự án nào cần hỏi ý kiến của tôi, cô ấy nói chuyện rất thoải mái. Tôi cũng thế, bất kỳ điều gì cần sự góp ý của Quỳnh Anh, tôi cũng gọi cô ấy đầu tiên. Có thể nói Quỳnh Anh là người bạn thân nhất của tôi".

Sau khi chia tay Trương Quỳnh Anh, Tim vẫn giữ mối quan hệ thuận thảo với vợ cũ. Cả hai rất ăn ý và hòa thuận trong việc chung tay chăm sóc và nuôi dạy con trai Sushi trưởng thành.

Không chỉ thế, Anh còn tiết lộ cả hai sống thoải mái và trao đổi giao tiếp thân thiết sau khi ly hôn: "Từ đó đến nay chúng tôi vẫn vậy, không có gì cả, không bao giờ khó chịu nhau. Đơn giản vì tôi và Quỳnh Anh không muốn nhắc về đối phương vì một thời gian dài, báo chí và khán giả cũng chỉ nhắc về cuộc sống riêng của chúng tôi. Không nhắc về nhau không phải vì không thích nhau hay không nói chuyện với nhau, không nói về nhau vì muốn tập trung vào công việc, muốn mọi người nhìn thấy sản phẩm của chúng tôi và nói về những điều đó. Chúng tôi không có hiềm khích gì với nhau cả. Đối với tôi và Quỳnh Anh, cả hai đều là người thân của nhau, luôn dành cho nhau những tình cảm cũng như sự tôn trọng nhau.

Chúng tôi tôn trọng nhau, thương nhau vì đó là mẹ, là ba của con mình. Còn thật sự chúng tôi đều xác định tập trung vào công việc, vào những tác phẩm để khán giả đánh giá được mình cũng cố gắng trong công việc. Tôi không biết đối phương thế nào nhưng tôi tạm thời gác chuyện tình cảm sang một bên để tập trung công việc".

Tim xem Trương Quỳnh Anh là người thân dù cả hai đã đường ai nấy đi

Đến hiện tại, mặc dù đã đường ai nấy đi, nhưng Tim vẫn rất tôn trọng vợ cũ và xem cô như người thân trong gia đình nên những giận hờn, toan tính đều không có giữa cả hai.