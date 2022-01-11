Hậu 'đường ai nấy đi', Tim tiếc nuối vì chưa cho Trương Quỳnh Anh một đám cưới, tiết lộ luôn lí do giúp cả hai thoải mái giao tiếp sau ly hôn

Giải trí 11/01/2022 16:07

Từng là cặp đôi đình đám của showbiz Việt, Tim và Trương Quỳnh Anh đã chia tay trong tiếc nuối khiến người hâm mộ ngỡ ngàng.

Sau khi chia tay Trương Quỳnh Anh, Tim vẫn giữ mối quan hệ thuận thảo với vợ cũ. Cả hai rất ăn ý và hòa thuận trong việc chung tay chăm sóc và nuôi dạy con trai Sushi trưởng thành.

Mới đây, Tim lần đầu nói về nỗi tiếc nuối của bản thân đối với Trương Quỳnh Anh. Chia sẻ với Công lý và Xã hội, Tim cho biết: "Hối tiếc lớn nhất của tôi là chưa làm đám cưới với Quỳnh Anh, tôi bị trách hoài điều đó. Tôi nghĩ là trách yêu, trách giỡn thôi, không có gì cả. Ngoài là người từng yêu, cô ấy cũng là người bạn, người em gái của tôi. Tôi rất dễ chịu và thoải mái chia sẻ. Quỳnh Anh cũng vậy, bất kể công việc hay dự án nào cần hỏi ý kiến của tôi, cô ấy nói chuyện rất thoải mái. Tôi cũng thế, bất kỳ điều gì cần sự góp ý của Quỳnh Anh, tôi cũng gọi cô ấy đầu tiên. Có thể nói Quỳnh Anh là người bạn thân nhất của tôi".

Hậu 'đường ai nấy đi', Tim tiếc nuối vì chưa cho Trương Quỳnh Anh một đám cưới, tiết lộ luôn lí do giúp cả hai thoải mái giao tiếp sau ly hôn - Ảnh 1

Tim tiết lộ điều hối tiếc là chưa cho Trương Quỳnh Anh một đám cưới 

Không chỉ thế, Anh còn tiết lộ cả hai sống thoải mái và trao đổi giao tiếp thân thiết sau khi ly hôn: "Từ đó đến nay chúng tôi vẫn vậy, không có gì cả, không bao giờ khó chịu nhau. Đơn giản vì tôi và Quỳnh Anh không muốn nhắc về đối phương vì một thời gian dài, báo chí và khán giả cũng chỉ nhắc về cuộc sống riêng của chúng tôi. Không nhắc về nhau không phải vì không thích nhau hay không nói chuyện với nhau, không nói về nhau vì muốn tập trung vào công việc, muốn mọi người nhìn thấy sản phẩm của chúng tôi và nói về những điều đó. Chúng tôi không có hiềm khích gì với nhau cả. Đối với tôi và Quỳnh Anh, cả hai đều là người thân của nhau, luôn dành cho nhau những tình cảm cũng như sự tôn trọng nhau.

Chúng tôi tôn trọng nhau, thương nhau vì đó là mẹ, là ba của con mình. Còn thật sự chúng tôi đều xác định tập trung vào công việc, vào những tác phẩm để khán giả đánh giá được mình cũng cố gắng trong công việc. Tôi không biết đối phương thế nào nhưng tôi tạm thời gác chuyện tình cảm sang một bên để tập trung công việc".

Hậu 'đường ai nấy đi', Tim tiếc nuối vì chưa cho Trương Quỳnh Anh một đám cưới, tiết lộ luôn lí do giúp cả hai thoải mái giao tiếp sau ly hôn - Ảnh 2

Tim xem Trương Quỳnh Anh là người thân dù cả hai đã đường ai nấy đi

Đến hiện tại, mặc dù đã đường ai nấy đi, nhưng Tim vẫn rất tôn trọng vợ cũ và xem cô như người thân trong gia đình nên những giận hờn, toan tính đều không có giữa cả hai.

Từ khóa:   ca sĩ Tim ca sĩ Trương Quỳnh Anh Tim - Trương Quỳnh Anh

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 28 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 58 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 1 giờ 58 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 2 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy