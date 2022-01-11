Diệu Nhi tung bộ ảnh trong trẻo và kiêu sa như tiểu thư đài các, nhan sắc ngày càng thăng hạng khiến netizen ngỡ ngàng 'hết nước chấm'!

Với 3 outfit đơn sắc, tông màu nổi bật, cô mang đến không khí mùa Xuân đang về. Hình tượng trong trẻo, nhẹ nhàng và gần gũi ghi điểm mạnh. Cách sử dụng hoa làm phụ kiện, vương nhẹ lên tóc hay lối make-up "tàn nhang" đang "làm mưa làm gió" cũng góp phần tạo nên tổng thể phù hợp, hài hòa với concept chính trong từng shoot hình.

Cô cho biết: "Nhi nghĩ mình không chỉ có 2 cá tính đâu. Còn nhiều hơn thế nữa. Và Nhi nhận ra rằng mình dành nhiều sự quyết liệt trong công việc. Ở cuộc sống hàng ngày, tâm hồn của Nhi lại nhẹ nhàng và tinh tế hơn. Có khi còn mau nước mắt. Nhưng nói về hình ảnh Diệu Nhi hiện tại, Nhi thấy đây là lúc Nhi đẹp nhất".