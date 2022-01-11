Diệu Nhi tung bộ ảnh trong trẻo và kiêu sa như tiểu thư đài các, nhan sắc ngày càng thăng hạng khiến netizen ngỡ ngàng 'hết nước chấm'!

Những hình ảnh mới nhất từ Diệu Nhi nhận được “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng.
- Diệu Nhi ‘kín sóng’ dịp cuối năm với 2 bộ phim điện ảnh ‘Bóng Đè’ và ‘Bẫy Ngọt Ngào’
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Với 3 outfit đơn sắc, tông màu nổi bật, cô mang đến không khí mùa Xuân đang về. Hình tượng trong trẻo, nhẹ nhàng và gần gũi ghi điểm mạnh. Cách sử dụng hoa làm phụ kiện, vương nhẹ lên tóc hay lối make-up "tàn nhang" đang "làm mưa làm gió" cũng góp phần tạo nên tổng thể phù hợp, hài hòa với concept chính trong từng shoot hình.
Cô cho biết: "Nhi nghĩ mình không chỉ có 2 cá tính đâu. Còn nhiều hơn thế nữa. Và Nhi nhận ra rằng mình dành nhiều sự quyết liệt trong công việc. Ở cuộc sống hàng ngày, tâm hồn của Nhi lại nhẹ nhàng và tinh tế hơn. Có khi còn mau nước mắt. Nhưng nói về hình ảnh Diệu Nhi hiện tại, Nhi thấy đây là lúc Nhi đẹp nhất".
Năm 2022, Diệu Nhi mang một năng lượng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có lẽ bởi, một người sôi nổi như cô lại buộc phải nén lại ở 2021, năm mà quá nhiều sự kiện giải trí buộc lòng lùi về sau. Lần đầu tiên, Diệu Nhi nói về việc 2 phim điện ảnh lớn của mình là Bẫy Ngọt Ngào và Bóng Đè đã phải hẹn khán giả qua tới tận 2022: "Dời quá nhiều lần là điều mà tất cả không ai mong muốn. Nhi cũng vậy. Và đây là quyết định của nhà sản xuất và Nhi hoàn toàn tôn trọng điều đó. Mong ngày ra mắt, phim sẽ xứng đáng với công sức chờ đợi của chúng ta. Cảm ơn khán giả đã luôn nhớ về những dự án chuẩn bị lên sóng của Diệu Nhi” – Cô bộc bạch.
Diệu Nhi khoe nhan sắc thanh thoát
Ảnh: Tổng hợp