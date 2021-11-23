Diệu Nhi khoe dáng thon gọn, nóng bỏng nhưng dân mạng phát hiện thực chất đây là ảnh trước khi sinh con?

Mới đây, cư dan mạng được phen rần rần trước bức hình khoe body quyến rũ của Diệu Nhi trên trang cá nhân. Diện chiếc áo bra họa tiết da báo, khoác ngoài hờ hững chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình và thắt nơ trước ngực, nữ diễn viên trông cực kỳ nóng bỏng. Cư dân mạng đua nhau bình luận bày tỏ lời khen cho nữ diễn viên về nhan sắc hậu sinh nở.

Nhìn những hình ảnh này ai mà nghĩ cô đã là bà mẹ một con cho được. Thế nhưng dưới con mắt tinh tường của dân mạng thì Diệu Nhi nhanh chóng bị bóc mẽ. Nhiều người nhận ra, thực chất đây là những bức ảnh được người đẹp đăng tải từ năm ngoái, chứ không phải cô của hiện tại.

Ảnh chụp và địa điểm check in lần này giống y sì đúc với hồi tháng 9 năm ngoái. Dân mạng không khỏi thắc mắc, đoán già đoán non chắc cô nàng tránh đăng ảnh hiện tại vì không muốn để lộ những dấu hiệu sau sinh.

Diệu Nhi dính phải nghi án sinh con cho người yêu tin đồn kém tuổi Anh Tú sau khi dân mạng tìm ra bức ảnh này.