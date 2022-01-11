Thúy Diễm diện cây đồ hiệu, thả dáng sang chảnh giữa lòng thủ đô

Trong những ngày công tác tại Hà Nội, Thúy Diễm tranh thủ thả dáng dưới tiết trời lạnh rét qua phong cách đường phố. Với các mẫu trang phục và phụ kiện hàng hiệu bằng chất liệu da phối với quần jeans cách điệu ôm sát, Thúy Diễm khéo khoe vòng eo thon gọn nhưng vẫn giữ ấm được cho cơ thể giữa trời đông.

Dù năm 2021 là một năm mệt mỏi với mọi người nhưng Thúy Diễm vẫn may mắn có một số dự án phim cuối năm để phục vụ khán giả như: Vũ Điệu Đón Xuân, Sui Gia Hay Xui Gia… Nữ diễn viên phim Cát Đỏ cũng cho hay, đây là một năm đáng nhớ bởi cô liên tục lọt vào những tóp đề cử cho hạng mục nữ diễn viên được yêu thích nhất của VTV Awards, Ngôi Sao Xanh…