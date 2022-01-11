Thúy Diễm diện cây đồ hiệu, thả dáng sang chảnh giữa lòng thủ đô

Giải trí 11/01/2022 13:56

Trong những ngày cuối năm giá rét, Thúy Diễm tranh thủ thả dáng giữa lòng thủ đô với phong cách thời trang 'chất như nước cất'.

Trong những ngày công tác tại Hà Nội, Thúy Diễm tranh thủ thả dáng dưới tiết trời lạnh rét qua phong cách đường phố. Với các mẫu trang phục và phụ kiện hàng hiệu bằng chất liệu da phối với quần jeans cách điệu ôm sát, Thúy Diễm khéo khoe vòng eo thon gọn nhưng vẫn giữ ấm được cho cơ thể giữa trời đông.

Dù năm 2021 là một năm mệt mỏi với mọi người nhưng Thúy Diễm vẫn may mắn có một số dự án phim cuối năm để phục vụ khán giả như: Vũ Điệu Đón Xuân, Sui Gia Hay Xui Gia… Nữ diễn viên phim Cát Đỏ cũng cho hay, đây là một năm đáng nhớ bởi cô liên tục lọt vào những tóp đề cử cho hạng mục nữ diễn viên được yêu thích nhất của VTV Awards, Ngôi Sao Xanh…

Chuẩn bị bước vào năm tuổi, Thúy Diễm vui vẻ cho biết tâm thế cực vững vàng vì với cô năm nào cũng là năm tuổi: "Với Diễm con giáp cũng chỉ là đại diện cho một năm để mình ghi nhớ dấu mốc đã trải qua như thế nào. Mình không tin vào mê tín mà tin vào nhân quả, bởi một dù năm tuổi mà mình cứ làm việc và cống hiến hết mình thì sẽ vượt qua những khó khăn mà không phải bị yếu tố con giáp chi phối bản thân". 

Thúy Diễm diện cây đồ hiệu, thả dáng sang chảnh giữa lòng thủ đô - Ảnh 1 
Thúy Diễm diện cây đồ hiệu, thả dáng sang chảnh giữa lòng thủ đô - Ảnh 2
Thúy Diễm diện cây đồ hiệu, thả dáng sang chảnh giữa lòng thủ đô - Ảnh 3

Thúy Diễm diện cây đồ hiệu, thả dáng sang chảnh giữa lòng thủ đô - Ảnh 4

Thùy Diễm tự làm stylist cho mình trong bộ ảnh này.  

Thúy Diễm diện cây đồ hiệu, thả dáng sang chảnh giữa lòng thủ đô - Ảnh 5
Thúy Diễm diện cây đồ hiệu, thả dáng sang chảnh giữa lòng thủ đô - Ảnh 6

Thúy Diễm diện cây đồ hiệu, thả dáng sang chảnh giữa lòng thủ đô - Ảnh 7

Là một diễn viên truyền hình, Thúy Diễm cũng từng tham gia nhiều vở kịch, việc tự hóa trang cũng giúp cho bản thân tự tin hơn dù ở hoàn cảnh nào. Chính vì thế, cô cũng muốn trổ tài khả năng tự làm đẹp để làm mới mình trong mắt khán giả.

Ảnh: FBNV

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