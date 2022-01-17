Bài đăng của vợ ca nhạc sĩ Khánh Đơn về chuyện ngoại tình khiến nhiều người đồng tình.

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân của mình, vợ của nhạc sĩ Khánh Đơn là Huỳnh Như đã đăng tải bài viết gây chú ý khi đề cập đến vấn đề: "Người có gia đình khi ngoại tình sẽ mất gì?". Vợ kém tuổi của Khánh Đơn viết: "Với một xã hội đào thải tiểu tam và đánh giá nhân phẩm con người qua đạo đức họ sống mỗi ngày thì: Đối với các anh: Khi ngoại tình nghĩa là các anh đã phản bội bạn đời của mình, đánh mất niềm tin với họ, tệ hại hơn sẽ dẫn đến mất uy tín với gia đình, bạn bè, đôi khi công việc sự nghiệp sẽ bị huỷ hoại. Quan trọng hơn hết là mất vợ, mất con, mất đi một gia đình hạnh phúc người người ngưỡng mộ, mất đi người đồng cam cộng khổ cùng mình.

Còn với các chị tiểu tam: Khi chen chân vào hạnh phúc của người khác đồng nghĩa với việc một mình đương đầu với tất cả mọi thứ. Gia đình chê trách, xã hội chê cười, dư luận vùi dập, nặng thì mất công việc, mất sức khoẻ, mất nhan sắc, danh phận thì không có, quan trọng hơn hết đã là tiểu tam thì nước bẩn bám mãi một đời có tẩy cũng không trắng được. Cái đốn mạt đau lòng nhất của cuộc tình tan vỡ lỗi nặng nhất vẫn là ở người bạn đời của mình, họ không mở đường, họ không cho phép, thì không ai có thể bước vào."ĐÓ LÀ THAY LÒNG" bỏ đi, níu kéo, khóc lóc gì ở loại này, có đau lòng cũng phải bước đi".

Vợ Khánh Đơn nói về những điều sẽ mất đi nếu người có gia đình ngoại tình Không chỉ thế, Huỳnh Như còn dằn mặt nhẹ những cô gái có ý định làm tiểu tam chen chân vào hôn của mình và Khánh Đơn rằng: "Riêng về hôn nhân của Ry, nhắc nhở các bạn nữ đừng dại chen chân vào, vì khả năng hạ bệ chính thất gần như không có, dù có leo được lên giường của Ry, ngủ được với người đàn ông của Ry thì khi kéo khoá quần lên, trở thành ai, Trở thành thứ gì, mới là quan trọng. Các bạn sẽ không có được thứ gì trong mối tình sai trái này, tiền bạc không, danh phận lại càng không, quan trọng hơn hết bạn sẽ không có được một sự tôn trọng nào từ bạn bè chồng, gia đình chồng và các con của Ry. Còn về người đàn ông của mình khi phạm vào lỗi nặng nhất ở hôn nhân đồng nghĩa họ sẽ mất tất cả. Ở hiện tại, vẫn luôn cảm ơn chồng vì đã cố gắng gìn giữ hôn nhân này để vợ luôn tự hào và hạnh phúc khi nói về hôn nhân của mình. Cùng nhau cố gắng nhé, đoạn đường phía trước còn dài lắm".

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-khanh-don-noi-ve-nhung-dieu-mat-di-khi-nguoi-co-gia-dinh-ngoai-tinh-dan-mat-nhe-ai-dinh-lam-tieu-tam-446356.html