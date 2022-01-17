Nàng hậu “không góc chết”: Tường San tung bộ ảnh mới, chấp mọi góc máy từ thần thái đến body

Giải trí 17/01/2022 00:37

Á hậu Tường San diện set đồ voan mỏng được cut-out độc đáo. Điểm nhấn là phần áo được phối hài hòa với chiếc bra bên trong, tạo nên một sự tinh tế cho trang phục, gợi cảm và đầy thu hút.

Mới đây, Á hậu Tường San đã khiến netizen vô cùng bất ngờ với bộ ảnh đầy cá tính hậu sinh em bé, khác xa với phong cách ngọt ngào, trong trẻo trước đó. Hơn thế, chiếc áo còn được cách điệu để hở phần khung vai, giúp cô khoe trọn đường nét xương vai xanh đầy quyến rũ của mình. Vòng eo thon gọn lấp ló sau lớp vải voan cũng khiến khán giả không khỏi bất ngờ và bày tỏ sự ngưỡng mộ. Tường San dường như đã luyện tập rất chăm chỉ để lấy lại vóc dáng sau khi vừa con đầu lòng.

Ở nhiều layout khác của bộ ảnh lần này, nàng hậu chọn chiếc váy cut-out màu hồng rực rỡ kết hợp với đôi găng tay cùng màu. Với thiết kế này, Tường San đã khoe trọn làn da trắng mịn cùng vóc dáng nuột nà. Chiếc váy ôm trọn body, giúp nàng Á hậu tuổi 21 càng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Nàng hậu “không góc chết”: Tường San tung bộ ảnh mới, chấp mọi góc máy từ thần thái đến body - Ảnh 1

Nàng hậu “không góc chết”: Tường San tung bộ ảnh mới, chấp mọi góc máy từ thần thái đến body - Ảnh 2

Nàng hậu “không góc chết”: Tường San tung bộ ảnh mới, chấp mọi góc máy từ thần thái đến body - Ảnh 3

Nàng hậu “không góc chết”: Tường San tung bộ ảnh mới, chấp mọi góc máy từ thần thái đến body - Ảnh 4

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp mặn mà ở tuổi đôi mươi Á hậu Tường San

Nàng hậu sinh năm 2000 tiếp tục thay đổi với nhiều phong cách khác nhau. Thiết kế xanh tinh xảo, thời trang hay bộ cánh đỏ classic sang trọng đều được cô “lăng xê” trong bộ ảnh lần này. Hơn thế, một thiết kế mang hơi hướng Y2K phóng khoáng, pha trộn gu thẩm mỹ Á - Âu cũng được Tường San “điểm mặt”.

Nàng hậu “không góc chết”: Tường San tung bộ ảnh mới, chấp mọi góc máy từ thần thái đến body - Ảnh 5 

Nàng hậu “không góc chết”: Tường San tung bộ ảnh mới, chấp mọi góc máy từ thần thái đến body - Ảnh 6
Nàng hậu “không góc chết”: Tường San tung bộ ảnh mới, chấp mọi góc máy từ thần thái đến body - Ảnh 7

Nàng hậu “không góc chết”: Tường San tung bộ ảnh mới, chấp mọi góc máy từ thần thái đến body - Ảnh 8

Tường San chính thức trở lại showbiz sau thời gian sinh em bé

Bộ cánh được phối hợp bởi 3 items khác nhau có các tone màu tươi sáng. Chiếc áo cut-out suông rủ hồng nhạt kết hợp với chân váy voan dài kết hợp hai màu trắng - xanh. Điểm nhấn là chiếc găng tay mang phong cách crochet, tone-sur-tone với những items còn lại; mang đến công chúng một Tường San rất mới, trẻ trung và cũng không kém phần táo bạo.

Á hậu Tường San “đốt mắt” fan với bộ ảnh xuyên thấu khoe bụng bầu

Á hậu Tường San “đốt mắt” fan với bộ ảnh xuyên thấu khoe bụng bầu

Những hình ảnh của Á hậu Tường San khoe bụng bầu mới đây kiến công chúng phải ngỡ ngàng trước nhan sắc của mẹ bầu hot nhất nhì cộng đồng beauty queen.

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