Mới đây, Á hậu Tường San đã khiến netizen vô cùng bất ngờ với bộ ảnh đầy cá tính hậu sinh em bé, khác xa với phong cách ngọt ngào, trong trẻo trước đó. Hơn thế, chiếc áo còn được cách điệu để hở phần khung vai, giúp cô khoe trọn đường nét xương vai xanh đầy quyến rũ của mình. Vòng eo thon gọn lấp ló sau lớp vải voan cũng khiến khán giả không khỏi bất ngờ và bày tỏ sự ngưỡng mộ. Tường San dường như đã luyện tập rất chăm chỉ để lấy lại vóc dáng sau khi vừa con đầu lòng.

Ở nhiều layout khác của bộ ảnh lần này, nàng hậu chọn chiếc váy cut-out màu hồng rực rỡ kết hợp với đôi găng tay cùng màu. Với thiết kế này, Tường San đã khoe trọn làn da trắng mịn cùng vóc dáng nuột nà. Chiếc váy ôm trọn body, giúp nàng Á hậu tuổi 21 càng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.