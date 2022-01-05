Trizzie Phương Trinh tới thăm mộ danh ca Ngọc Lan nhân dịp sinh nhật cố ca sĩ ở Mỹ

Mới đây, trên kênh youtube của ca sĩ Cam Thơ (vợ nhạc sĩ Lê Quang) đăng tải một clip quay lại cảnh cô cùng ca sĩ Trizzie Phương Trinh tới thăm mộ ca sĩ Ngọc Lan vào đúng ngày sinh nhật của nữ danh ca “hồng nhan bạc mệnh”.

Được biết đến là một huyền thoại âm nhạc tại hải ngoại, ca sĩ Ngọc Lan sở hữu nhan sắc diễm lệ, xinh đẹp, mái tóc bồng bềnh thướt tha, phong cách trình diễn nữ tính, e ấp, nhẹ nhàng cùng giọng hát bay bổng, trong sáng, ngọt như mật. Nhận xét về nữ ca sĩ, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh còn nói: "Ngọc Lan là ca sĩ duy nhất tạo nên cả một trường phái mang tên Ngọc Lan".

Sinh thời, Ngọc Lan là một trong những nữ ca sĩ có lượng fan đông đảo nhất, khắp từ trong ra ngoài nước. Cô đi tới đâu là khán giả chạy theo, diễn ở bất cứ đất nước nào cũng đều cháy vé. Tại châu Âu, các bầu show cũng thường phải tổ chức thêm những đêm diễn phát sinh, vì nhiều khán giả không mua được vé để xem Ngọc Lan biểu diễn.

Vẻ đẹp mặn mà của ca sĩ Ngọc Lan lúc sinh thời

Dù nổi tiếng như vậy, nhưng Ngọc Lan không hề kiêu căng hay “mắc bệnh” ngôi sao mà ở nữ ca sĩ luôn toát lên vẻ nhã nhặn, hiền lành. Cô sống khép kín và được nhiều đồng nghiệp yêu quý, mến mộ.

Tài hoa và xinh đẹp là vậy, nhưng Ngọc Lan lại đúng phận "hồng nhan bạc mệnh" khi phải gánh chịu nhiều đau đớn của bệnh tật, từ giã sân khấu, âm nhạc khi còn đang trẻ trung, tha thiết với nghề nhất. Những năm cuối đời, cô phải sống trong cảnh mù lòa, đi đâu cũng phải có người dắt, giọng hát yếu dần và tâm trí cùng quẫn, vô cùng đáng thương.

Tài hoa và xinh đẹp nhưng ca sĩ Ngọc Lan lại từ giã sân khấu rất sớm vì bệnh tật

Khi danh ca Ngọc Lan còn sống, Trizzie Phương Trinh là một trong số ít những đồng nghiệp từng tiếp xúc và có nhiều kỷ niệm đẹp với cô, nên cứ mỗi dịp sinh nhật là Trizzie và một vài người bạn thân thiết lại tới thăm mộ ca sĩ Ngọc Lan.

Trizzie Phương Trinh và một số đồng nghiệp thân thiết tới thăm mộ ca sĩ Ngọc Lan nhân dịp sinh nhật

"Hôm nay là ngày sinh nhật chị Ngọc Lan nên chúng tôi tới thăm mộ chị. Chị em chúng tôi ở đây năm nào cũng vậy, cứ đến sinh nhật chị Ngọc Lan là lại đi mua hoa, quả đến thăm mộ chị cho chị vui.

Năm nay, chúng tôi có thêm một món quà mới là bánh gato cho chị Ngọc Lan. Vì sinh nhật chị Ngọc Lan vào đúng sau dịp Noel và trước năm mới vài ngày nên năm nào chúng tôi tới thăm mộ chị cũng được ngắm nhìn khung cảnh trang trí rất đẹp, lung linh.

Không biết bên Việt Nam thế nào, nhưng bên Mỹ này cứ đến giáng sinh là người thân của người đã khuất lại đến mộ họ để dọn dẹp, trang trí mộ, cắm cả cây thông, hoa cỏ các kiểu, làm lớn như khi còn sống.

Nếu còn sống thì năm nay chị Ngọc Lan phải 65 tuổi rồi, tiếc là chị mất sớm quá. Từ ngày chị mất tới giờ là tròn 20 năm rồi. Trời mùa này đang rất lạnh nhưng chúng tôi vẫn ra mộ chị.

Nghe 65 tuổi có vẻ lớn quá nhưng tôi đảm bảo nếu còn sống thì giờ này chị Ngọc Lan sẽ vẫn rất đẹp.

Chúc mừng sinh nhật chị Ngọc Lan nhé, năm nay ngoài hoa thì em có cả bánh sinh nhật cho chị. Em mang cả đèn cầy và hộp quẹt đầy đủ để thắp nến chúc mừng sinh nhật chị".

Trizzie Phương Trinh cùng bạn bè thắp nến trên bánh gato và hát chúc mừng sinh nhật ca sĩ Ngọc Lan

Xem video được đăng tải, không ít người hâm mộ xót xa khi chứng kiến mộ của nữ danh ca lọt thỏm và nằm cô quạnh, nhỏ bé giữa hàng ngàn ngôi mộ được trang trí lung linh khác. Ai cũng chua xót vì Ngọc Lan từng là một danh ca nổi tiếng bậc nhất, vô vàn người ái mộ, vậy mà hiện tại lại không ai đoái hoài.

Người hâm mộ không khỏi xót xa vì mộ nữ ca sĩ cô quạnh, đìu hiu