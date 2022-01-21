Thanh Bình chính thức lên tiếng sau khi bị tố lăng nhăng và bắt cá nhiều tay, còn có hành động làm căng gây chú ý

Hậu trường 21/01/2022 11:22

Sau khi bị một cô gái tố lăng nhăng, bắt cá nhiều tay và khui cả những tin nhắn riêng tư nhạy cảm, nam diễn viên Thanh Bình đã có phản hồi chính thức và cho biết quyết làm căng vụ việc.

Mới đây, một có gái tên T.T đã đăng đàn "bóc phốt" diễn viên Thanh Bình - chồng cũ của Ngọc Lan trăng hoa. Cô gái này cho biết trong khoảng thời gian sống chung, Thanh Bình nhiều lần lên mạng "thả thính", than vãn cô đơn. Thậm chí, cô gái còn cho rằng diễn viên Thanh Bình cùng lúc qua lại với nhiều người phụ nữ.

Thanh Bình chính thức lên tiếng sau khi bị tố lăng nhăng và bắt cá nhiều tay, còn có hành động làm căng gây chú ý - Ảnh 1
Thanh Bình bị một cô gái tên T. tố lăng nhăng khiến cư dân mạng dậy sóng

Để chứng minh lời nói của mình là thật, cô gái tên T.T còn đăng tải loạt tin nhắn được cho là của diễn viên Thanh Bình và hình chụp chung. Hiện thông tin này đang gây xôn xao dư luận và được nhiều người bàn tán.

Thanh Bình chính thức lên tiếng sau khi bị tố lăng nhăng và bắt cá nhiều tay, còn có hành động làm căng gây chú ý - Ảnh 2
Thanh Bình chính thức lên tiếng sau khi bị tố lăng nhăng và bắt cá nhiều tay, còn có hành động làm căng gây chú ý - Ảnh 3

Thanh Bình chính thức lên tiếng sau khi bị tố lăng nhăng và bắt cá nhiều tay, còn có hành động làm căng gây chú ý - Ảnh 4

Cô gái này còn tung một loạt tin nhắn riêng tư nhạy cảm của nam diễn viên

Sau 1 ngày im lặng vì thị phi ập đến, sáng 21/1, Thanh Bình đã chính thức có phản hồi về sự việc đang gây xôn xao này. Nam diễn viên khẳng định không có quan hệ tình cảm với người phụ nữ tên T kia, mọi thứ chỉ xuất phát từ 1 phía. 

Thanh Bình chính thức lên tiếng sau khi bị tố lăng nhăng và bắt cá nhiều tay, còn có hành động làm căng gây chú ý - Ảnh 5
Thanh Bình chính thức lên tiếng về ồn ào liên quan đến mình và quyết làm cực căng vụ việc

"Tôi chưa rõ bạn cố tình làm ồn ào chuyện này để làm gì. Tôi đã xem bạn là người rất thân thiết, nhưng lời bạn nói tôi thích bạn và tỏ tình hẹn hò yêu đương là hoàn toàn sai sự thật! Tôi chỉ nói việc này 1 lần và không để mọi chuyện đi sai hướng theo cách của bạn", chồng cũ Ngọc Lan nhấn mạnh. 

Thanh Bình chính thức lên tiếng sau khi bị tố lăng nhăng và bắt cá nhiều tay, còn có hành động làm căng gây chú ý - Ảnh 6
Hiện tại, nam diễn viên vô cùng bức xúc và tức giận khi tin nhắn riêng tư bị rò rỉ, lan tràn trên mạng xã hội

Không chỉ vậy, nam diễn viên còn vô cùng tức giận, bức xúc khi những tin nhắn riêng tự bị tung lên mạng xã hội. Nam diễn viên thừa nhận đang tìm hiểu 1 người phụ nữ sau khi ly hôn Ngọc Lan. Bị ảnh hưởng đến quyền riêng tư trầm trọng, Thanh Bình thông báo quyết làm căng và đang nhờ cơ quan chức năng vào cuộc. 

Thanh Bình chính thức lên tiếng sau khi bị tố lăng nhăng và bắt cá nhiều tay, còn có hành động làm căng gây chú ý - Ảnh 7

Sau khi ly hôn với Ngọc Lan, Thanh Bình tập trung vào công việc kinh doanh riêng

Sau khi ly hôn với diễn viên Ngọc Lan, Thanh Bình chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình: "Gần 2 năm nay, Thanh Bình đang tập trung vào công việc kinh doanh riêng nên tạm thời không tham gia hoạt động nghệ thuật nhiều, và Thanh Bình là người không bao giờ mong muốn những việc ồn ào đáng tiếc này xay ra. Thanh Bình xin lỗi tất cả những người liên quan và cả không liên quan đến ồn ào này". 

 

Thanh Bình gặp 'hạn' lớn, bị tố lăng nhăng, quan hệ qua đường với nhiều cô gái: Ngọc Lan phản ứng thế nào?

Thanh Bình gặp 'hạn' lớn, bị tố lăng nhăng, quan hệ qua đường với nhiều cô gái: Ngọc Lan phản ứng thế nào?

Mới đây một cô gái tên T.T đã đăng bài tố diễn viên Thanh Bình - chồng cũ Ngọc Lan chung sống cùng mình nhưng lại "quan hệ qua đường" với nhiều cô gái khác. Tại thời điểm này, CĐM vô cùng tò mò thái độ của nữ diễn viên sẽ ra sao trước phốt lớn của "người cũ'.

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Từ khóa:   Thanh Bình diễn viên Thanh Bình chồng cũ Ngọc Lan

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