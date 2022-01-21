Thanh Bình chính thức lên tiếng sau khi bị tố lăng nhăng và bắt cá nhiều tay, còn có hành động làm căng gây chú ý

Để chứng minh lời nói của mình là thật, cô gái tên T.T còn đăng tải loạt tin nhắn được cho là của diễn viên Thanh Bình và hình chụp chung. Hiện thông tin này đang gây xôn xao dư luận và được nhiều người bàn tán.

Mới đây, một có gái tên T.T đã đăng đàn "bóc phốt" diễn viên Thanh Bình - chồng cũ của Ngọc Lan trăng hoa. Cô gái này cho biết trong khoảng thời gian sống chung, Thanh Bình nhiều lần lên mạng "thả thính", than vãn cô đơn. Thậm chí, cô gái còn cho rằng diễn viên Thanh Bình cùng lúc qua lại với nhiều người phụ nữ.

Sau 1 ngày im lặng vì thị phi ập đến, sáng 21/1, Thanh Bình đã chính thức có phản hồi về sự việc đang gây xôn xao này. Nam diễn viên khẳng định không có quan hệ tình cảm với người phụ nữ tên T kia, mọi thứ chỉ xuất phát từ 1 phía.

Thanh Bình chính thức lên tiếng về ồn ào liên quan đến mình và quyết làm cực căng vụ việc

"Tôi chưa rõ bạn cố tình làm ồn ào chuyện này để làm gì. Tôi đã xem bạn là người rất thân thiết, nhưng lời bạn nói tôi thích bạn và tỏ tình hẹn hò yêu đương là hoàn toàn sai sự thật! Tôi chỉ nói việc này 1 lần và không để mọi chuyện đi sai hướng theo cách của bạn", chồng cũ Ngọc Lan nhấn mạnh.

Hiện tại, nam diễn viên vô cùng bức xúc và tức giận khi tin nhắn riêng tư bị rò rỉ, lan tràn trên mạng xã hội

Không chỉ vậy, nam diễn viên còn vô cùng tức giận, bức xúc khi những tin nhắn riêng tự bị tung lên mạng xã hội. Nam diễn viên thừa nhận đang tìm hiểu 1 người phụ nữ sau khi ly hôn Ngọc Lan. Bị ảnh hưởng đến quyền riêng tư trầm trọng, Thanh Bình thông báo quyết làm căng và đang nhờ cơ quan chức năng vào cuộc.

Sau khi ly hôn với Ngọc Lan, Thanh Bình tập trung vào công việc kinh doanh riêng

Sau khi ly hôn với diễn viên Ngọc Lan, Thanh Bình chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình: "Gần 2 năm nay, Thanh Bình đang tập trung vào công việc kinh doanh riêng nên tạm thời không tham gia hoạt động nghệ thuật nhiều, và Thanh Bình là người không bao giờ mong muốn những việc ồn ào đáng tiếc này xay ra. Thanh Bình xin lỗi tất cả những người liên quan và cả không liên quan đến ồn ào này".