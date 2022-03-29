Hot girl Trâm Anh nói về clip nóng 29s: "Sau này chắc không ai còn muốn quen tôi nữa"

Sau đó, rất nhiều hình ảnh được cắt ghép cũng bắt đầu xuất hiện tràn lan trên MXH. Sự việc khiến Trâm Anh vô cùng bức xúc. Trong chiều nay ngày 29/3, cô cũng đã thông báo về việc đã lên cơ quan điều tra và an ninh mạng để trình báo về sự việc.

Sáng ngày 29/3, mạng xã hội xuất hiện tràn lan thông tin liên quan đến đoạn clip nóng có thời lượng 29s. Theo đó, nhiều người truyền tay nhau dòng trạng thái và cho biết chủ nhân trong đoạn clip nhạy cảm này là hot girl Trâm Anh , rất nhiều dòng trạng thái có nội dung ám chỉ về nàng hot girl này như: "Trâm Anh 29s", "Clip Trâm Anh 29s".

"Mình đã làm đơn gửi lên Cục An Ninh Mạng để giải quyết vấn đề có người đã cố tình ghép ảnh mặt mình vào video clip 18+ để bôi nhọ mình. Hi vọng là những facebook cá nhân hay fanpage đang đăng tải những việc sai sự thật hãy xoá bài nếu không muốn lên đồn làm việc ạ. Mình xin cảm ơn" - cô chia sẻ.

Mới đây, dẫn tin từ Pháp luật và Bạn đọc, hot girl Trâm Anh đã lên tiếng về vụ việc, nàng hot girl tỏ ra mệt mỏi vì mình "chẳng làm gì cũng thị phi": "Tôi không hiểu tại sao mình lại cứ bị vướng vào những chuyện như thế này. Tôi tự thấy mình cũng ăn ở hiền lành, đâu có làm hại ai đâu mà họ luôn tìm cách đặt điều cho tôi. Có lẽ số tôi là số thị phi rồi, chẳng làm gì cũng "dính đạn".

Về những thông tin liên quan đến đoạn clip 29s, Trâm Anh khẳng định đó đều là sản phẩm cắt ghép để cố tình gây ảnh hưởng cô. Nàng hot girl cho biết sự việc lần này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới cô: "Cứ liên tục vướng phải những chuyện như thế này, công việc của tôi đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Còn các mối quan hệ tình cảm, nếu sau này có người muốn tìm hiểu tôi mà chỉ thấy được những thông tin này, thấy toàn scandal thì đương nhiên họ cũng sẽ chẳng muốn quen tôi nữa".

"Có lẽ thời gian tới đây tôi sẽ hạn chế sử dụng mạng xã hội và sẽ chỉ đăng tải ở chế độ bạn bè thôi. Như vậy sẽ đỡ vướng phải những chuyện không hay như thế này. Tôi cũng chẳng biết nên nói gì với những người thường xuyên tung tin đồn không hay và nghĩ xấu về tôi. Thôi thì mình cứ sống tốt, mọi chuyện còn lại đành phải chờ nhân quả" - cô nói.