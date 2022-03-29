Hương Giang chơi lớn 'chốt' thời gian tổ chức hôn lễ với Matt Liu, netizen bất ngờ bởi điều kiện cưới hỏi liên quan đến một mỹ nhân

Hậu trường 29/03/2022 19:21

Hương Giang chơi lớn set kèo đặc biệt, tuyên bố "lấy chồng" khiến người hâm mộ vô cùng xôn xao. Đặc biệt, điều kiện cưới hỏi lại liên quan trực tiếp đến mỹ nhân Trân Đài.

Phùng Trương Trân Đài được biết đến khi đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020, sở hữu ngoại hình nóng bỏng cùng nhan sắc ấn tượng. Trân Đài sẽ là đại diện tiếp theo kế nhiệm Hương Giang, chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế - Miss International Queen 2022, tổ chức tại Thái Lan.

Hương Giang chơi lớn 'chốt' thời gian tổ chức hôn lễ với Matt Liu, netizen bất ngờ bởi điều kiện cưới hỏi liên quan đến một mỹ nhân - Ảnh 1
Trân Đài được kỳ vọng mang về chiến thắng lớn cho Việt Nam từ cuộc thi Miss International Queen 2022 - Ảnh: Internet

Mới đây, Fanpage Miss International Queen Vietnam đăng tải đoạn clip gây chú ý, ghi lại khoảnh khắc trò chuyện thú vị giữa Hương Giang và Trân Đài. Cụ thể, trao đổi về dự định cho cuộc thi sắp tới, Hương Giang không ngừng kêu gọi mọi người ủng hộ "gà cưng" của mình.

Hương Giang chơi lớn 'chốt' thời gian tổ chức hôn lễ với Matt Liu, netizen bất ngờ bởi điều kiện cưới hỏi liên quan đến một mỹ nhân - Ảnh 2
Hương Giang tuyên bố "kết hôn" cùng MattLiu nếu Trang Đài đăng quang Miss International Queen 2022 - Ảnh: FBNV

Điều đáng chú ý, trong clip Hương Giang khiến dân tình bất ngờ khi tuyên bố: "Nếu Trân Đài đăng quang Miss International Queen 2022 thì Hương Giang sẽ quyết định cưới luôn". Ngoài những lời khen về nhan sắc xinh đẹp của 2 nàng hậu. Cộng đồng mạng đều tỏ ra khá thích thú và đồng loạt "hóng đám cưới" của Hương Giang và Matt Liu.  

Hương Giang chơi lớn 'chốt' thời gian tổ chức hôn lễ với Matt Liu, netizen bất ngờ bởi điều kiện cưới hỏi liên quan đến một mỹ nhân - Ảnh 3
Cộng đồng mạng rần rần trước tuyên bố "kết hôn" của Hương Giang - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, Phùng Trương Trân Đài đang được kỳ vọng mang về chiếc vương miện thứ 2 từ cuộc thi Miss International Queen 2022. Đồng thời, cộng đồng mạng càng mong mỹ nhân chuyển giới sẽ giành chiến thắng để showbiz Việt có 2 tin vui cùng một thời điểm. 

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Từ khóa:   Trân Đài Hương Giang Hương Giang đám cưới

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