Mới đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin diễn viên Thương Tín qua đời khiến dư luận hoang mang. Thậm chí, con trai ruột của nam diễn viên cũng vô cùng hốt hoảng.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin nam diễn viên Thương Tín qua đời khiến dư luận vô cùng hoang mang. Cụ thể, một tài khoản Facebook đăng tải bài viết với nội dung "Vĩnh biết diễn viên Thương Tín". Thậm chí, khi một người bạn thắc mắc về thông tin này có chính xác hay không, chủ tài khoản này còn cho biết, Thương Tín đã mất từ ngày 28/3.

Thông tin trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Pháp luật và Bạn đọc, liên lạc với con trai diễn viên Thương Tín là ca sĩ Thanh Tùng, anh lo lắng nói: "Tôi cũng không biết nữa, tôi đọc Facebook thấy nói ba mất. Tôi liên lạc cho ba không được. 2 tháng nay, tôi không liên lạc được ba.

"Giờ tôi cũng chuẩn bị chạy qua nhà ba đây"- Thanh Tùng hốt hoảng.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Thương Tín khẳng định đây là thông tin giả và cho biết, hiện đang ở quê nhà Phan Rang, chuẩn bị lên TP.HCM tìm việc.

Con trai Thương Tín - Ảnh: Internet

Cũng liên quan sự việc, theo báo Thanh niên đưa tin, Thương Tín đã lập tức lên tiếng bác bỏ thông tin trên. Nam diễn viên của "Biệt động Sài Gòn" bày tỏ sự bức xúc khi bị đồn qua đời một cách vô căn cứ. Ông khẳng định mình hiện vẫn đang sống ở quê nhà Phan Rang với vợ, sắp tới còn lên TP.HCM để tìm việc làm.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Cuộc sống của tôi hiện tại bình thường, hơi buồn. Tôi đang sắp xếp để vào TP.HCM để bàn công việc. Thật sự ở quê mình không có việc gì làm, một mình tôi thì không sao chứ còn vợ con nữa cũng khó khăn. Tôi cũng muốn vào TP.HCM để kiếm phim chứ nghề của mình thì đâu thể bỏ ngang được, còn sức thì còn làm. Ở TP.HCM thì mình còn có cơ hội để làm việc chứ ở quê không có gì làm, sống lay lắt qua ngày".

Khi chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại, Thương Tín cho biết: "Tôi cũng đỡ hơn mà còn yếu, chưa bình phục trở lại. Mình đi bộ lâu lâu là mệt, chân cũng yếu nên đi đứng cũng không bình thường được".

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