Bà xã NSND Tự Long bất ngờ bị réo tên vào cuộc ly hôn của Pha Lê với chồng Hàn Quốc?

Đây là lý do bà xã Tự Long bất ngờ bị réo tên vào lùm xùm ly hôn của Pha Lê và ông xã người Hàn Quốc.

Những ngày qua, showbiz Việt xôn xao với nhiều drama đời tư của các nghệ sĩ. Mới đây nhất, sáng 29/3, ca sĩ Pha Lê bất ngờ đăng đàn thông báo đã chia tay chồng Hàn Quốc trong êm đẹp, không xảy ra tranh chấp hay có lý do đặc biệt nào. Sau thời gian về chung một nhà, cả hai đã cùng đón một cô con gái đáng yêu và vẫn thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc. Thế nhưng, họ lại quyết định đột ngột đường ai nấy đi khiến cộng đồng mạng đầy hoang mang, tiếc nuối.

Thông tin ca sĩ Pha Lê ly hôn chồng Hàn Quốc gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình Đáng nói hơn, ngoài cuộc ly hôn đang gây nhiều sự chú ý thì một số nhân vật khác cũng bất ngờ bị réo tên vào câu chuyện này, trong đó có bà xã của danh hài Tự Long - Minh Nguyệt. Cụ thể, khi các hội nhóm trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin ca sĩ Pha Lê ly hôn chồng Hàn Quốc thì bên dưới phần bình luận, Minh Nguyệt bất ngờ để lại thắc mắc: "Pha Lê là ai?". Ngay lập tức, hành động của cô nàng đã thu hút đông đảo sự chú ý từ cư dân mạng bởi nhiều người cho rằng, Pha Lê dù không phải sao hạng A nhưng cũng được biết đến nhiều trong giới showbiz. Một số ý kiến cũng cho rằng, Minh Nguyệt nên tìm hiểu trước thông tin về Pha Lê để tránh xảy ra chuyện này.

Dòng bình luận của bà xã Tự Long dưới bài chia sẻ thông tin ly hôn của Pha Lê gây nhiều sự chú ý - Ảnh: Chụp màn hình Một số ý kiến cũng cho rằng, Minh Nguyệt nên tìm hiểu trước thông tin về Pha Lê để tránh xảy ra chuyện này - Ảnh: Internet Ca sĩ Pha Lê từng nổi lên qua chương trình Sao Mai Điểm Hẹn 2010 nhờ sở hữu giọng hát khá nội lực. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Pha Lê cũng được biết đến với xuất thân đặc biệt khi là cháu họ của bộ ba nữ nghệ sĩ tài sắc nổi tiếng: Lê Vân – Lê Khanh – Lê Vy. Bước vào showbiz Việt đã lâu nhưng Pha Lê chưa thực sự ghi dấu ấn sâu đậm với công chúng bằng sản phẩm âm nhạc mà những ồn ào phát ngôn của cô gây nhiều chú ý hơn cả. Vài năm qua, Pha Lê gần như lui về hậu trường tập trung kinh doanh và chăm lo cho gia đình nhỏ.

Ca sĩ Pha Lê thông báo ly hôn chồng Hàn Quốc: Nhắc đến cả chuyện 'chăn gối', sẽ coi nhau như 2 chị em Ca sĩ Pha Lê mới đây khiến nhiều người bất ngờ khi công bố việc ly hôn ông xã Hàn Quốc, nữ ca sĩ cho biết nguyên nhân là vì cả hai đã không còn tình yêu với nhau.

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