Yêu đương thị phi, chia tay chóng vánh, Karik bất ngờ tiết lộ cách ứng xử khi bị người cũ 'CẮM SỪNG' khiến neizen không khỏi gật gù

Thời gian gần đây, Karik thường xuyên đăng tải những dòng tâm trạng trên mạng xã hội. Có thể thấy, nam Rapper đã dần rút ra được những bài học đắt giá về câu chuyện tình yêu, sau những mối tình chóng vánh.
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Karik hiện đang là một trong những rapper đình đám được săn đón, khi góp mặt cả 2 mùa, tại chương trình Rap Viet với cương vị là huấn luyện viên. Karik sở hữu vẻ ngoài điển trai, cùng chất giọng đặc trưng, anh thành công mĩ mãn trên con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, nam rapper lại khá lận đận trong đường tình duyên.
Mới đây, Karik đã có động thái bất ngờ, khi được hỏi về vấn đề “cắm sừng”. Cụ thể, trên instagram Karik nhận được câu hỏi: "Bị người yêu cắm sừng có nên buồn không anh?". Lập tức, nam rapper thẳng thắng đáp lại: "Buồn làm gì!"
Bài đăng của Karik nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, Karik có những chia sẻ này là do anh từng vấp ngã nhiều lần trong chuyện tình cảm. Từ đó, nam rapper đúc kết và rút ra những kinh nghiệm đắt giá từ câu chuyện tình yêu.
Thông tin trước đó được Karik tiết lộ, Anh bị căn bệnh rối loạn lưỡng cực đeo bám suốt 12 năm, khiến cộng đồng mạng vô cùng lo lắng. Song, đến thời điểm hiện tại, Karik vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, điều đó cho thấy tình hình sức khỏe của nam rapper vẫn ổn định.