Hai chị em Lệ Nam và Nam em cùng 'xưng hùng tranh bá' tại hai cuộc thi sắc đẹp khác nhau

Cặp chị em 'song Nam' Lệ Nam và Nam Em năm nay gây bất ngờ cho công chúng với quyết định trở lại đường đua sắc đẹp tại hai cuộc thi khác nhau.

Sau thời gian dài "im hơi lặng tiếng", Lệ Nam và Nam Em đã tái xuất khi ghi danh vào hai cuộc thi sắc đẹp ở "phút chót". Quyết định này của cả hai người đẹp khiến không ít người hoang mang vì nếu đi thì cả hai đều là thí sinh mạnh, dự đoán sẽ làm nên chuyện tại các cuộc thi này. Lệ Nam và Nam Em trở lại đường đua sắc đẹp - Ảnh: Internet Lệ Nam và Nam Em vốn là cặp chị em sở hữu ngoại hình xinh đẹp, đằm thắm và có độ nổi tiếng nhất định trong làng giải trí. Cả hai đều từng đạt những thành tích nổi bật tại những cuộc thi sắc đẹp.

Cả hai chị em nhà "song Nam" đều từng thử sức ở bộ môn diễn xuất. Trong khi Lệ Nam có cho mình vài vai diễn thì Nam Em lại là cựu sinh viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội, theo học NSƯT Hà Thủy, cô cũng từng phát hành một số tác phẩm âm nhạc. Hai chị em 'song Nam' có nhiều thành tích trong quá khứ - Ảnh: Internet Tưởng chừng với danh tiếng hiện có cặp chị em này sẽ tiếp tục con đường nghệ thuật của mình, nhưng ở "phút 89" phần thi ảnh online của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021, sự xuất hiện của Lệ Nam lại khiến khán giả phải trầm trồ và sửng sốt vì cô đã xuất sắc giành chiến thắng hạng mục này.

Theo VOV, khi được hỏi về việc có cùng chị mình tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hay không, Nam Em cho hay: "Em không dám hứa gì, tại vì em bận lắm, có nhiều kế hoạch trong công việc, cuộc sống của em. Nên là em cảm thấy em đủ là một thí sinh mạnh thì em sẽ xuất hiện. Nhưng mọi người đừng mong chờ nhiều quá. Lỡ may, em lượng sức mình, thấy không đủ sức, mình không xuất hiện thì mọi người lại buồn". Tuy nhiên, sau đó người đẹp đã bất ngờ tham gia Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Đây có thể là cơ hội cuối cùng của cả hai chị em Lệ Nam - Nam Em - Ảnh: Internet Nhờ loạt thành tích "khủng" như top 38 Hoa Hậu Việt Nam 2014, Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015, top 10 Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, top 8 Miss Earth 2016, Nam Em sau khi ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 đã được BTC đặc cách vào vòng Chung khảo cuộc thi này. Được biết, tuy là hai thí sinh "nặng ký" của cuộc thi nhưng đây có thể là cơ hội cuối cùng của cả Lệ Nam và Nam em trên con đường chinh phục các cuộc thi sắc đẹp vì hiện tại cả hai cũng đã 26 tuổi, trong khi số tuổi lớn nhất được quy định để tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và Hoa hậu Thế giới Việt Nam là 27 tuổi.

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