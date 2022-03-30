Trong khi tình cũ trải qua '1 tháng sinh tử' giành giật sự sống, diễn viên Anh Đức làm gì?

Vừa qua, trên trang cá nhân, Uyên Tô - bạn gái cũ diễn viên Anh Đức - đã có bài viết cập nhật tình hình sức khỏe khiến nhiều người lo lắng. Theo đó, cô cho biết đã trải qua 1 tháng sinh tử giành giật sự sống. Hiện, Uyên Tô đã khỏe 65% nhưng vẫn còn yếu lắm, cô gửi lời cảm ơn đội ngũ bác sĩ, y tá, gia đình và một số bạn bè thân thiết đã ở bên cô lúc ốm đau.

Bài viết của bạn gái cũ Anh Đức - Ảnh: Chụp màn hình

Trong hình ảnh mới nhất được bạn gái cũ của Anh Đức chia sẻ, có thể thấy cô đã cắt tóc tém, khác hẳn với hình tượng điều đà, nữ tính trước kia. Thời gian qua, người đẹp sinh năm 1991 nhập viện điều trị bệnh, tuy nhiên cô không chia sẻ nhiều hơn bản thân đã đối mặt với điều gì. Bên dưới phần bình luận, mọi người đã để lại lời động viên, chúc cô mau chóng hồi phục.