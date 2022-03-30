Trong khi tình cũ trải qua '1 tháng sinh tử' giành giật sự sống, diễn viên Anh Đức làm gì?

Trước thông tin Uyên Tô - bạn gái cũ Anh Đức - "gặp chuyện", nhiều người không khỏi thắc mắc nam diễn viên có động thái thế nào?
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Vừa qua, trên trang cá nhân, Uyên Tô - bạn gái cũ diễn viên Anh Đức - đã có bài viết cập nhật tình hình sức khỏe khiến nhiều người lo lắng. Theo đó, cô cho biết đã trải qua 1 tháng sinh tử giành giật sự sống. Hiện, Uyên Tô đã khỏe 65% nhưng vẫn còn yếu lắm, cô gửi lời cảm ơn đội ngũ bác sĩ, y tá, gia đình và một số bạn bè thân thiết đã ở bên cô lúc ốm đau.
Trong hình ảnh mới nhất được bạn gái cũ của Anh Đức chia sẻ, có thể thấy cô đã cắt tóc tém, khác hẳn với hình tượng điều đà, nữ tính trước kia. Thời gian qua, người đẹp sinh năm 1991 nhập viện điều trị bệnh, tuy nhiên cô không chia sẻ nhiều hơn bản thân đã đối mặt với điều gì. Bên dưới phần bình luận, mọi người đã để lại lời động viên, chúc cô mau chóng hồi phục.
Trước tình trạng hiện tại của Uyên Tô, nhiều người không khỏi thắc mắc: "Khi tình cũ đang chống chọi với bệnh tật thì Anh Đức đang làm gì?".
Theo đó, từ khi chia tay, diễn viên Anh Đức luôn tập trung vào công việc và bản thân. Lướt một vòng trang cá nhân, có thể thấy nam diễn viên thường xuyên chia sẻ khoản khắc tham gia các hoạt động nghệ thuật cũng như cuộc sống đời thường. Vừa qua, Anh Đứa đã có chuyến du lịch nghỉ dưỡng bên vợ chồng bạn thân Trấn Thành và những đồng nghiệp thân thiết. Về chuyện của Uyên Tô, hiện, Anh Đức vẫn chưa có chia sẻ gì.
Hậu chia tay, Uyên Tô bất ngờ đăng đàn "bóc phốt" đời tư tình cũ. Cô tố Anh Đức vô tâm với 2 chú mèo cưng cả hai cùng nuôi. Ngoài ra, Uyên Tô còn phanh phui bạn trai cũ "thiếu tiền" mình, cư xử tệ bạc. Tình cũ Anh Đức cũng bức xúc chuyện nam diễn viên ép mình phải dọn ra khỏi nhà trong 2 ngày, nếu không sẽ nhờ bảo vệ và cảnh sát can thiệp. Sự việc khiến danh tình được dịp xôn xao. Về phía Anh Đức, nam diễn viên chọn im lặng giữa ồn ào.