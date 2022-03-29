Đúng 1 tháng trước, Uyên Tô từng đăng status gắn hashtag #R.I.P lên trang cá nhân.

Hậu ồn ào chia tay âm ĩ với diễn viên Anh Đức, mới đây, thông tin Uyên Tô - bạn gái cũ nam diễn viên tự tử bất thành gây xôn xao khắp mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý. Theo nguồn tin của Pháp luật và bạn đọc, lý do khiến cô phải dẫn đến quyết định như vậy là do nhiều chuyện tác động, bao gồm cả chuyện tình cảm lẫn bị lừa lọc.

Status và hình ảnh nằm viện của Uyên Tô gây nhiều sự chú ý - Ảnh: Chụp màn hình

Trước khi vụ việc xảy ra, nếu những ai theo dõi trang Facebook cá nhân của Uyên Tô, không khó để nhận thấy cô có nhiều dấu hiệu kì lạ trong thời gian vừa qua. Cụ thể, cách đây khoảng 1 tháng, bạn gái cũ Anh Đức đã viết 1 status tâm sự giải bày tình cảm với Sài Gòn và một người bí ẩn nào đó. Uyên Tô viết: "Và hiện tại Sài Gòn là tri kỉ, là để thấu hiểu, yêu thương và kỉ niệm".

Bạn gái cũ Anh Đức từng giải bày ưu buồn trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý hơn nữa là đi kèm dòng trạng thái, cô còn gắn hashtag #R.I.P (Rest in peace có nghĩa là yên nghỉ, an nghỉ giấc nghìn thu). Sau status đó, nhiều người thân và bạn bè cũng bày tỏ sự lo lắng, tưởng Uyên Tô có ý định chuyển đi nên để lại bình luận hỏi han.

Ngoài ra, trên Instagram cá nhân, bạn gái cũ Anh Đức cũng âm thầm xoá hết ảnh couple từ lúc nào không ai hay biết vì tại thời điểm bóc phốt bồ cũ ầm ĩ nhất, Uyên Tô vẫn giữ nguyên những hình ảnh này.

Tình cũ Anh Đức bất ngờ 'xuống tóc', tiết lộ tình trạng sức khỏe sau 1 tháng sinh tử, giành giật sự sống Mới đây, Uyên Tô - bạn gái cũ diễn viên Anh Đức - khiến nhiều người không khỏi hoang mang khi tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại sau 1 tháng ốm đau.

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