Trấn Thành ba mặt một lời với Anh Đức và Ali Hoàng Dương khi bị đồn chuyện cạch mặt nhau

Hậu trường 01/01/2022 22:08

Để làm rõ tin đồn Anh Đức và Ali Hoàng Dương cạch mặt nhau, Trần Thành mời hẳn hai nhân vật chính đến để ba mặt một lời với nhau.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội đồn thổi tin Anh Đức “nghỉ chơi” với đàn em Ali Hoàng Dương mặc dù trước đây cả hai đều rất thân thiết khi chơi chung trong nhóm nghệ sĩ “quyền lực”. Cụ thể, cách đây không lâu, Anh Đức đã đăng bức ảnh tụ họp có đầy đủ các thành viên trong hội chỉ vắng mặt duy nhất Ali Hoàng Dương. Chỉ với chi tiết này, dân tình cho rằng Ali Hoàng Dương đã bị các người bạn thân thiết "bơ đẹp".

Trấn Thành ba mặt một lời với Anh Đức và Ali Hoàng Dương khi bị đồn chuyện cạch mặt nhau - Ảnh 1

 Anh Đức cùng hội bạn thân, nhưng vắng mặt Ali Hoàng Dương

Với tư cách là một người bạn thân thiết chơi với cả hai, MC Trấn Thành đã gọi hai người bạn của mình tới nhà để hỏi cho ra chuyện và khuyên giải. Anh thậm chí còn quay lại clip để đăng tải lên kênh YouTube.

Trấn Thành ba mặt một lời với Anh Đức và Ali Hoàng Dương khi bị đồn chuyện cạch mặt nhau - Ảnh 2

 Trước đây các thành viên trong nhóm đều tụ tập đông vui với nhau như thế này

Tại cuộc gặp mặt trực diện, Trấn Thành gay gắt tra hỏi Anh Đức: "Mày nói đi, người ta đồn như thế đúng hay sai? Không phải tự nhiên mà người ta đồn, phải có thì họ mới đồn. Người ta đồn mày và Ali Hoàng Dương cạch mặt, nghỉ chơi với nhau rồi, có đúng không?".

Trấn Thành ba mặt một lời với Anh Đức và Ali Hoàng Dương khi bị đồn chuyện cạch mặt nhau - Ảnh 3

 Trần Thành cùng Anh Đức và Ali Hoàng Dương 3 mặt một lời làm rõ tin đồn

Anh Đức ngỡ ngàng trước câu hỏi của Trấn Thành, liền giải thích: "Làm gì có chuyện đó! Nếu tao có bực mình gì Ali Hoàng Dương thì tao qua rạch mặt nó luôn, việc gì phải cạch mặt. Tao với Ali Hoàng Dương vẫn chơi với nhau, đừng có đồn tầm bậy tầm bạ như thế".

Trấn Thành lập tức quay sang Ali Hoàng Dương hỏi: "Vậy Ali Hoàng Dương hãy ba mặt một lời đi, Anh Đức có làm gì khiến em buồn không?".

Ali Hoàng Dương lúc này mới hé lộ nguyên nhân tin đồn xuất hiện: "Đúng là anh Anh Đức làm em buồn nhiều cái, chẳng hạn như rủ đi chơi không bao giờ đi".

Anh Đức vội phân trần: "Em nói gì vậy, anh còn bận cuộc sống gia đình, người yêu bí mật. Với lại, em rủ thì phải rủ nhiệt tình, cứ rủ hời hợt kiểu "bữa nào đi chơi đi" thì biết là bao giờ. Cái "bữa nào" nó dài cả 10 ngàn năm, chẳng biết đến bao giờ, dịp nào mới rủ, có thể là không bao giờ luôn. Đã rủ thì phải ngay và luôn hoặc có giờ giấc cụ thể người ta mới đi được".

Trấn Thành ba mặt một lời với Anh Đức và Ali Hoàng Dương khi bị đồn chuyện cạch mặt nhau - Ảnh 4

 Trần Thành còn quay lại clip để đăng tải lên kênh YouTube

Sau khi nghe xong lời giãi bày từ cả hai phía, Trấn Thành liền đưa ra cách giải quyết nhanh gọn:"Được rồi, vậy thì bữa nay đi chơi luôn. Coi như đã giải tỏa xong mọi vấn đề, hai anh em không còn buồn nhau nữa đúng không? Đến giờ phút này mà còn không chịu đi chơi là tôi cạch mặt luôn cả hai. Hôm nay quyết nhậu một bữa đi".

Trấn Thành ba mặt một lời với Anh Đức và Ali Hoàng Dương khi bị đồn chuyện cạch mặt nhau - Ảnh 5

 Ba người thẳng thắn với nhau để xóa bỏ tin đồn

Trước đó, để xóa bỏ tin đồn cạch mặt đàn em, nam danh hài đã đăng bức ảnh kè kè bên đàn em kèm lời chia sẻ: "Ủa ai đồn anh em tui nghỉ chơi vậy, Ali Hoàng Dương?". Qua câu nói này của Anh Đức, người hâm mộ biết rằng nam nghệ sĩ đang ngầm phủ nhận chuyện "cạch mặt" đàn em, đồng thời cũng chứng tỏ hội "anh anh em em" vẫn rất thân thiết bên nhau. 

Trấn Thành ba mặt một lời với Anh Đức và Ali Hoàng Dương khi bị đồn chuyện cạch mặt nhau - Ảnh 6

 Anh Đức còn đăng ảnh thân thiết với Ali Hoàng Dương để phủ nhận tin đồn

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Từng bị đồn 'cạch mặt' nhưng khi gặp nhau Trấn Thành và BB Trần lại 'quẩy cực sung'

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