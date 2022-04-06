Ngọc Trinh bất ngờ bị 'so kè' với nữ du khách chụp ảnh phản cảm ở Hội An: Kẻ tám lạng, người nửa cân?

Netizen bất ngờ gọi tên Ngọc Trinh đưa lên bàn cân so sánh với nữ du khách tạo dáng phản cảm ở Hội An.

Vừa qua, vụ nữ du khách gốc Malaysia tạo dáng phản cảm khi thả hoa đăng ở Hội An nhận nhiều sự chú ý. Cụ thể, cô gái này không ngần ngại đăng ảnh hở gần như trọn vẹn vòng 3 kèm dòng trạng thái: “Mong mọi người tìm thấy hạnh phúc thực sự”. Vốn dĩ phố cổ Hội An là một nơi mang vẻ đẹp cổ xưa, thế nên hành động chụp ảnh phản cảm của cô gái tại nơi này đã khiến nhiều cư dân mạng Việt lên án gay gắt. Đông đảo ý kiến đều bình luận góp ý cách tạo dáng của cô không phù hợp với thuần phong mỹ tục tại Việt Nam, xúc phạm không gian phố cổ.

Nữ du khách này là một YouTuber, diễn viên, người mẫu có hơn 17 triệu lượt theo dõi trên Instagram - Ảnh: IGNV Sau khi vụ việc chia sẻ rộng rãi, trên một số diễn đàn mạng xã hội, một sao nữ Vbiz cũng bất ngờ bị gọi tên liên tiếp đó chính là người mẫu Ngọc Trinh. Khán giả không còn quá xa lạ với những màn hở bạo khoe body "cực bốc" của cô nàng. Điều đáng nói, trong vụ việc lần này, Ngọc Trinh là cái tên bị đem ra so kè với nữ du khách tạo dáng phản cảm bởi vì nhiều người cho rằng, Ngọc Trinh cũng từng nhiều lần có những bộ ảnh hở bạo, chỉ mặc mỗi bikini hoặc khoác áo hững hờ khi vi vu nước ngoài. Tuy nhiên, vào thời điểm Ngọc Trinh đăng tải những ảnh nóng đó lại không bị lên án gay gắt như nữ du khách gốc Malaysia.

Ngọc Trinh kỉ niệm chuyến đi Ý bằng một bộ ảnh diện váy xuyên thấu, không mặc nội y, tạo dáng gợi cảm trên lan can khách sạn - Ảnh: FBNV Trước làn sóng tranh cãi, nhiều netizen bày cũng tỏ ý phản bác rằng Ngọc Trinh chỉ chụp ảnh bikini hay chụp nude ở khách sạn hoặc các bãi biển private chứ không ở các địa điểm lịch sử. Đồng thời, người đẹp cũng không tạo dáng phản cảm khi mặc những trang phục truyền thống. Bình luận của cư dân mạng gọi tên Ngọc Trinh - Ảnh: Chụp màn hình Hiện, việc nữ du khách chụp ảnh phản cảm tại Hội An vẫn là chủ đề nóng được cư dân mạng tranh cãi không ngừng trên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-trinh-bat-ngo-bi-so-ke-voi-nu-du-khach-chup-anh-phan-cam-o-hoi-an-ke-tam-lang-nguoi-nua-can-460623.html