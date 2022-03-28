Chị gái Ngọc Trinh 'dằn mặt' antifan bằng cọc tiền 1 tỷ, đáp trả cực gắt về việc 'đập mặt xây lại'

Hậu trường 28/03/2022 14:01

Vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, Ngọc Bích - chị gái Ngọc Trinh đăng bài đáp trả cực gắt, cô tuyên bố "tặng 1 tỷ" cho bất cứ ai chứng minh được gương mặt cô qua chỉnh sửa.

Trần Thị Ngọc Bích, sinh năm 1984 được biết đến với danh xưng là chị gái Ngọc Trinh. Ngọc Bích sở hữu nhan và ngoại hình cực kỳ nóng bỏng, mặc dù cô đã là bà mẹ 2 con. Chính vì sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp này, Ngọc Bích vướng phải nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ.

Mới đây, chị gái Ngọc Trinh bức xúc lên tiếng khi bị đồn phẫu thuật thẩm mỹ hư. Cụ thể, cô chia sẻ hình ảnh cận cảnh mặc mộc ở tuổi U40 chứng minh nhan sắc thật. Đáng chú ý, trên trang cá nhân, Ngọc Bích đăng tải tấm hình "cọc tiền" lớn, với dòng trạng thái thách thức cư dân mạng, khi trao giải thưởng 1 tỷ đồng tiền mặt cho ai tìm ra được cô can thiệp "dao kéo".

Chị gái Ngọc Trinh 'dằn mặt' antifan bằng cọc tiền 1 tỷ, đáp trả cực gắt về việc 'đập mặt xây lại' - Ảnh 1
Ngọc Bích tuyên bố sẽ tặng 1 tỷ cho người tìm ra bằng chứng cô phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: FBNV
Chị gái Ngọc Trinh 'dằn mặt' antifan bằng cọc tiền 1 tỷ, đáp trả cực gắt về việc 'đập mặt xây lại' - Ảnh 2
Ngọc Bích khoe cận mặt mộc xinh đẹp chứng minh nhan sắc không qua "dao kéo" - Ảnh: FBNV

Ngay lập tức, bài viết thu hút hàng trăm lượt tương tác. Đa số những bình luận đều bày tỏ ý kiến bênh vực chị gái Ngọc Trinh, cho rằng có người tung tin đồn ác ý này, vì đang ganh tỵ với sắc đẹp của cô.

Chị gái Ngọc Trinh 'dằn mặt' antifan bằng cọc tiền 1 tỷ, đáp trả cực gắt về việc 'đập mặt xây lại' - Ảnh 3
Những bình luận đều bày ý tỏ kiến bênh vực chị gái Ngọc Trinh, bởi nhan sắc xinh đẹp của cô - Ảnh: Chụp màn hình
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