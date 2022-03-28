Hoa hậu Thùy Tiên nhận lỗi ngồi không lịch sự, giải thích về tướng ngồi 'khó hiểu'

Hậu trường 28/03/2022 10:50

Dáng ngồi được cho là 'không lịch sự" của Thùy Tiên trong một buổi livestream mới đây đã khiến cho cộng đồng mạng bàn tán, tuy chỉ là hiểu lầm nhưng nàng hậu vẫn nhận lỗi về mình.

Tại buổi livestream mới đây vào ngày 24/3 cùng với Hoa hậu Peru, Hoa hậu Thùy Tiên đã gây ra một sự cố khiến nhiều người hiểu lầm. Cụ thể, cô diện chiếc đầm dạ hội cắt xẻ rất quyến rũ và duyên dáng nhưng lại có một dáng ngồi khiến người xem khó chịu.

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Dáng ngồi gây tranh cãi của Thùy Tiên trên sóng livestream - Ảnh: Internet

Ở nhiều góc quay, dáng ngồi cùng với việc bị chiếc váy che khuất đã khiến cho Thùy Tiên trông như đang ngồi xếp bằng trước máy quay khá kém duyên. Nhiều netizen cho rằng nàng Hậu nên xem lại tư thế ngồi của mình để phù hợp hơn với một sự kiện mang tính trang trọng như vậy.

Phản hồi về sự cố kém duyên trên, Thùy Tiên mới đây đã cho đăng tải một đoạn clip ngắn giải thích về việc này. Theo đó, cô khẳng định rằng sự thật không như mọi người nghĩ: "Mình không hề ngồi theo kiểu gác bằng chân như mọi người nghĩ. Do là cái váy nó che mất phần chân nên nhìn nó bị kỳ".

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Thật ra Thùy Tiên đã ngồi 'chuẩn Hoa hậu' nhưng chiếc đầm 'phản chủ' đã khiến cô bị hiểu lầm - Ảnh: Internet

Tuy vậy, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế vẫn nhận lỗi về mình vì đã khiến cho mọi người đã hiểu lầm và hứa sẽ rút kinh nghiệm vào những lần xuất hiện tới. Thùy Tiên nói: "Để cho mọi người nghĩ Tiên đang ngồi cái tướng không lịch sự là lỗi của Tiên. Tiên chấp nhận và sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau. Tiên chỉ muốn nói là Tiên không hề vô tư tới mức mà ở trên máy quay, ở nước ngoài mà lại ngồi kiểu vô tư thái quá đâu".

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Hoa hậu Thùy Tiên nhận lỗi và hứa sẽ cẩn thận hơn trong những lần xuất hiện tiếp theo - Ảnh: Internet

Hoa hậu Thùy Tiên cũng giải thích thêm, thật sự ngồi như vậy không hề thoải mái một tí nào và rất khó chịu. Bên cạnh đó, chiếc ghế này còn khá thấp và chiếc váy còn vô tình che đi chân của cô mới gây ra sự cố đáng tiếc như vậy.

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Đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế cho biết, đối với những bộ cánh mang hơi hướng gợi cảm bản thân từng mặc tại cuộc thi Miss Grand International 2021, cô chưa một lần diện lại khi trở về Việt Nam.

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