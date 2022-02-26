Thùy Tiên hiện tại là người đẹp 'cá kiếm' nhiều nhất với thu nhập hàng chục tỷ đồng và còn tăng lên không ngừng nghỉ chỉ sau chưa đầy 3 tháng kể từ khi đăng quang Miss Grand International 2021.

Người đẹp có độ "hot" hàng đầu Việt Nam ở thời điểm hiện tại không ai khác chính là đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 (Miss Grand International 2021) Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Bên cạnh độ nổi tiếng "vô đối" này, mức thu nhập hiện tại của cô cũng là một chủ đề được nhiều người quan tâm.

Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên 'cá kiếm' hàng chục tỷ sau gần 3 tháng đăng quang

Chủ tịch cuộc thi Miss Grand International 2021 - ông Nawat Itsaragrisil - vào đầu tháng 2 vừa qua đã tiết lộ rằng mức thu nhập của Thùy Tiên đã được hơn 30 triệu bath (hơn 20 tỷ đồng). Tuy nhiên, chắc hẳn con số này chưa dừng lại ở đó khi mà gương mặt của nàng Hậu này xuất hiện ở rất nhiều nơi.

Được biết, ở thời điểm hiện tại thì thu nhập của Thùy Tiên đến từ 2 nguồn chính là quảng cáo và sự kiện, tuy vậy thì ở phương diện quảng cáo lại có phần nổi trội hơn.

Với việc nắm trong tay gần 30 hợp đồng quảng cáo các thể loại, việc bỏ túi hàng chục tỷ với Thùy Tiên không hề khó khắn

Được biết chỉ sau gần 3 tháng đăng quang, Thùy Tiên đã trở thành đại sứ thương hiệu độc quyền của 5 nhãn hàng khác nhau. Không những vậy, cô cũng được biết đến là một KOL của hơn 20 nhãn hàng khác nữa. Cùng với đó là lịch quay show dày đặc cùng cát-xê ở hàng top Việt Nam hiện tại. Với sự "năng động" này của mình, việc "cá kiếm" chục tỷ trong thời gian qua đối với cô là vô cùng dễ dàng.

Màn "cá kiếm" đỉnh cao này của Thùy Tiên có sự góp sức lớn của ê-kíp của cô khi thông minh dành hẳn 2 tháng "homecoming" tại Việt Nam vì rõ ràng đây là thị trường mà Thùy Tiên có độ phủ sóng mạnh mẽ hơn hẳn ở Thái Lan.

Thùy Tiên đã có bước đi thông minh khi kéo dài thời gian về nước sau đăng quang

Ảnh: Internet

Hoa Hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên 'áo gấm về TRƯỜNG', gây thương nhớ khi diện áo dài trắng tinh khôi Trong tà áo trắng nhẹ nhàng, tinh khôi Thùy Tiên lập tức khiến hàng ngàn học sinh tại trường cấp 3 của mình không ngừng hò reo vui mừng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-gan-3-thang-dang-quang-thuy-tien-nhe-nhang-ca-kiem-vai-chuc-ty-452365.html