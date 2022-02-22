Thùy Tiên 'cưỡi siêu xe' đi sự kiện, yên sau 'để phần' cho trợ lý khiến CĐM cười ngất: 'Rồi ai mới là hoa hậu'?

Hậu trường 22/02/2022 07:30

Mới đây, CĐM được dịp cười ngất trước hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên tự mình chạy xe máy, chở theo trợ lý đi sự kiện. Nhiều người còn hài hước trêu không rõ ai mới là 'Miss Grand'.

Từ sau khi đăng quang Miss Grand, Thùy Tiên là nàng hậu nhận được rất nhiều sự quan tâm của CĐM. Nàng hậu đã thu về một lượng lớn fan hâm mộ nhờ những màn trình diễn xuất sắc trên đất Thái. Mặc dù đã đăng quang ngôi vị cao nhất của một trong top 6 cuộc thi tìm kiếm sắc đẹp lớn nhất thế giới, song Thùy Tiên vẫn giữ cho mình phong cách gần gũi, bình dị nên được netizen vô cùng yêu mến.

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Mới đây, trên MXH chia sẻ rầm rộ loạt hình ảnh Thùy Tiên tự mình đi xe máy đến sự kiện. Đáng chú ý hơn cả khi nàng hậu còn chở theo cả trợ lý ở đằng sau khiến fan người ngất.

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Nàng hậu tự mình đi xe đến sự kiện, nhưng vẫn không quên ký tặng fan hâm mộ - Ảnh: Internet

Hình ảnh Thùy Tiên gần gũi, giao lưu với người hâm mộ và ký tặng ngay trên xe máy đã khiến CĐM được phen cười bò vì độ đáng yêu quá mức của nàng hậu. Trên các trang MXH, không ít ý kiến khen ngợi sự giản dị và chân thật của Thùy Tiên.

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CĐM bất ngờ vì Thùy Tiên quá đỗi giản dị - Ảnh chụp màn hình
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Màn chạy xe 'tránh nắng' của Thùy Tiên cộp mác gen Z - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, nhiều netizen còn để lại bình luận chọc ghẹo Thùy Tiên và trợ lý và không quên nhắc đến câu chuyện đi xe số lên dốc bằng số 4 của Miss Grand. 

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Thùy Tiên tên đầy đủ là Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Cô từng đạt danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Nam Bộ 2017, lọt vào Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng với giải thưởng Người đẹp Nhân ái. Năm 2018, cô tham dự Hoa hậu Quốc tế 2018 tại Nhật Bản nhưng không đạt thành tích. Năm 2021, cô đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 với mục tiêu "chấm dứt chiến tranh và bạo lực, nâng cao nhân quyền". Cô gây ấn tượng với động tác giơ 3 ngón tay khép lại, biểu tượng của phong trào đấu tranh dân chủ, chống độc tài và ủng hộ tự do bầu cử tại nhiều nước trong phần thi ứng xử. Kết thúc cuộc thi, đại diện Việt Nam xuất sắc đăng quang trong sự ủng hộ nhiệt liệt của fan hâm mộ và bạn bè quốc tế.

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