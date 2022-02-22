Từ sau khi đăng quang Miss Grand, Thùy Tiên là nàng hậu nhận được rất nhiều sự quan tâm của CĐM. Nàng hậu đã thu về một lượng lớn fan hâm mộ nhờ những màn trình diễn xuất sắc trên đất Thái. Mặc dù đã đăng quang ngôi vị cao nhất của một trong top 6 cuộc thi tìm kiếm sắc đẹp lớn nhất thế giới, song Thùy Tiên vẫn giữ cho mình phong cách gần gũi, bình dị nên được netizen vô cùng yêu mến.

Mới đây, trên MXH chia sẻ rầm rộ loạt hình ảnh Thùy Tiên tự mình đi xe máy đến sự kiện. Đáng chú ý hơn cả khi nàng hậu còn chở theo cả trợ lý ở đằng sau khiến fan người ngất.