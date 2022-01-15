Sau khi về nước, Thùy Tiên đã bắt đầu thực hiện những hoạt động đầu tiên trong kế hoạch thiện nguyện của mình.

Sau khi xuất sắc giành được vương miện Miss Grand, Thùy Tiên đã trở về Việt Nam trong niềm hân hoan của người hâm mộ. Ngay khi vừa "áo gấm về quê", Thùy Tiên đã nhận được vô số lời khen ngợi của cư dân mạng vì thần sắc rạng ngời, phong cách sang chảnh và đặc biệt luôn thân thiện và gần gũi với người hâm mộ.

Thùy Tiên xuất sắc mang vinh quang về nước Hình ảnh Thùy Tiên trên xe bus 2 tầng, tươi cười vẫy tay với người dân khiến cô càng chiếm được thiện cảm của dư luận. Nàng hậu chiếm trọn cảm tình của dư luận Mới đây nàng hậu đã bắt đầu thực hiện những hoạt động đầu tiên trong kế hoạch thiện nguyện của mình. Từ sớm, Thùy Tiên đã có mặt tại trụ sở của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM để làm lễ ký kết thỏa thuận và nhận danh sách hỗ trợ.

Tại buổi lễ, Thùy Tiên diện áo thun, quần jeans đơn giản nhưng sắc vóc thì "không chê vào đâu được". Sau buổi lễ, Hoa hậu Thùy Tiên đã tận tay mang theo các phần quà gồm các nhu yếu phẩm như lương thực, khẩu trang do Hội chuẩn bị, di chuyển đến các hộ gia đình để thăm hỏi và trao tặng. Miss Grand Thùy Tiên khệ nệ tay xách nách mang trao tận tay người nghèo phần quà của Hội Liên hiệp Phụ nữ Được biết hoạt động thiện nguyện lần này của nàng hậu chủ yếu hướng tới những trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Nàng hậu đã đi đến các hộ dân đang sinh sống tại quận 4, quận 10, quận 11 để thăm hỏi và trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên vì lịch trình dày đặc nên Thùy Tiên cũng không thể trực tiếp thăm hỏi từng người trong danh sách của dự án lần này nhưng nàng hậu đã hứa sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình đối với 15 trẻ em mà cô đang bảo trợ cũng như hỗ trợ vốn cho 20 phụ nữ khó khăn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-tien-trut-bo-hinh-tuong-sang-chanh-dien-ao-thun-quan-jeans-tuoi-tan-lam-tinh-nguyen-loi-hua-cua-nang-hau-khien-du-luan-am-long-446230.html