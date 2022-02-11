Thùy Tiên bị tố 'xé giấy nợ', 'mua giải', BTC Miss Grand có động thái MỚI, kèm luyên bố chắc nịch như 'dội nước lạnh' nhân vật 'tố cáo'?

Hậu trường 11/02/2022 16:56

Cách đây ít giờ, trang chủ Miss Grand International bất ngờ đăng tải hình ảnh chân dung mới nhất của đương kim hoa hậu Thùy Tiên kèm tuyên bố chắc nịch.

Thời điểm Thùy Tiên đăng quang Miss Grand, không ít ý kiến bất ngờ chỉ trích nàng hậu bởi loạt lời tố "xé giấy nợ" được lan truyền trên MXH trước đó. Cụ thể, chị gái của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo đã lên tiếng tố Thùy Tiên mượn nợ nhưng sau đó không chịu trả và còn có thái độ thách thức, xé giấy ghi nợ.

Tuy nhiên, phía Thùy Tiên khẳng định chưa từng nhận được tiền như lời chị gái Đặng Thu Thảo nói. Mặc dù chưa rõ trắng đen nhưng ồn ào này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của Thùy Tiên trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

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Hình ảnh được cho là Thùy Tiên trong clip xé giấy nợ - Ảnh cắt từ clip

Dù vậy, bằng tài năng và sự tự tin, người đẹp nhà Sen Vàng vẫn xuất sắc mang vương miện về cho quê hương. Cách đây ít giờ, trang chủ Miss Grand International bất ngờ đăng tải hình ảnh chân dung mới nhất của đương kim hoa hậu Thùy Tiên kèm tuyên bố chắc nịch: "The CROWN belong to the RIGHT person!" (tạm dịch: "VƯƠNG MIỆN thuộc về ĐÚNG người!").

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Bài đăng của BTC Miss Grand - Ảnh chụp màn hình

Có thể thấy, phía Tổ chức Miss Grand International rất tự hào khi tìm ra được người chiến thắng là đại diện đến từ Việt Nam, hoàn toàn không quan tâm những tranh cãi bên lề liên quan đến ồn ào đời tư của nàng hậu.

 

Trong ảnh được BTC đăng tải, Thùy Tiên đẹp nao lòng với vương miện trên đầu. Lối trang điểm nhấn nhá cũng tăng thêm vẻ quyền lực cho Thùy Tiên.

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Được biết, xuyên suốt quá trình thi cử tại Thái Lan, Thùy Tiên cũng luôn là thí sinh nổi bật, tạo hiệu ứng truyền thông mạnh từ Việt Nam tới xứ Chùa Vàng.

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Từ khóa:   Thùy Tiên hoa hậu Thùy Tiên Miss Grand International

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