Trong tà áo trắng nhẹ nhàng, tinh khôi Thùy Tiên lập tức khiến hàng ngàn học sinh tại trường cấp 3 của mình không ngừng hò reo vui mừng.
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Hoa hậu Thùy Tiên là cựu học sinh trường THPT Nguyễn Công Trứ (Q. Gò Vấp, TP.HCM) khóa 2013-2016. Từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã là một học sinh nổi bật không chỉ nhờ ngoại hình xinh đẹp mà còn bởi năng khiếu nghệ thuật, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa.
Trở về Việt Nam sau khi đạt ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Thùy Tiên có dịp về thăm trường cũ trong chuỗi hoạt động hậu đăng quang. Nàng hậu sinh năm 1998 đã diện trang phục quen thuộc với hình ảnh nữ sinh Việt Nam. Thướt tha trong tà áo trắng nhẹ nhàng, hiền dịu, Thùy Tiên lập tức khiến con tim hàng ngàn người hâm mộ xao xuyến.
Thùy Tiên đã gửi lời tri ân đến thầy cô, ban giám hiệu nhà trường. Nàng hậu đầy thân thiện khi chụp hình chung với các em học sinh của trường THPT Nguyễn Công Trứ. Cô cũng đã tận tay trao phần thưởng trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tới các em học sinh hiếu học.
Được biết, khi còn đi học, Thùy Tiên rất giỏi bộ môn Tiếng Anh. Đó là lý do tại cuộc thi quốc tế vừa qua, không ít lần cô đã khiến khán giả ngỡ ngàng vì khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ cực kì trôi chảy.
ẢNH: Internet