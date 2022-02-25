Hoa hậu Thùy Tiên là cựu học sinh trường THPT Nguyễn Công Trứ (Q. Gò Vấp, TP.HCM) khóa 2013-2016. Từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã là một học sinh nổi bật không chỉ nhờ ngoại hình xinh đẹp mà còn bởi năng khiếu nghệ thuật, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Trở về Việt Nam sau khi đạt ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Thùy Tiên có dịp về thăm trường cũ trong chuỗi hoạt động hậu đăng quang. Nàng hậu sinh năm 1998 đã diện trang phục quen thuộc với hình ảnh nữ sinh Việt Nam. Thướt tha trong tà áo trắng nhẹ nhàng, hiền dịu, Thùy Tiên lập tức khiến con tim hàng ngàn người hâm mộ xao xuyến.