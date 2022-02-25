Hoa Hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên 'áo gấm về TRƯỜNG', gây thương nhớ khi diện áo dài trắng tinh khôi

Hậu trường 25/02/2022 17:01

Trong tà áo trắng nhẹ nhàng, tinh khôi Thùy Tiên lập tức khiến hàng ngàn học sinh tại trường cấp 3 của mình không ngừng hò reo vui mừng.

Hoa hậu Thùy Tiên là cựu học sinh trường THPT Nguyễn Công Trứ (Q. Gò Vấp, TP.HCM) khóa 2013-2016. Từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã là một học sinh nổi bật không chỉ nhờ ngoại hình xinh đẹp mà còn bởi năng khiếu nghệ thuật, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Hoa Hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên 'áo gấm về TRƯỜNG', gây thương nhớ khi diện áo dài trắng tinh khôi - Ảnh 1

Trở về Việt Nam sau khi đạt ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Thùy Tiên có dịp về thăm trường cũ trong chuỗi hoạt động hậu đăng quang. Nàng hậu sinh năm 1998 đã diện trang phục quen thuộc với hình ảnh nữ sinh Việt Nam. Thướt tha trong tà áo trắng nhẹ nhàng, hiền dịu, Thùy Tiên lập tức khiến con tim hàng ngàn người hâm mộ xao xuyến.

Hoa Hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên 'áo gấm về TRƯỜNG', gây thương nhớ khi diện áo dài trắng tinh khôi - Ảnh 2

Thùy Tiên đã gửi lời tri ân đến thầy cô, ban giám hiệu nhà trường. Nàng hậu đầy thân thiện khi chụp hình chung với các em học sinh của trường THPT Nguyễn Công Trứ. Cô cũng đã tận tay trao phần thưởng trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tới các em học sinh hiếu học.

Hoa Hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên 'áo gấm về TRƯỜNG', gây thương nhớ khi diện áo dài trắng tinh khôi - Ảnh 3

Được biết, khi còn đi học, Thùy Tiên rất giỏi bộ môn Tiếng Anh. Đó là lý do tại cuộc thi quốc tế vừa qua, không ít lần cô đã khiến khán giả ngỡ ngàng vì khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ cực kì trôi chảy.

Hoa Hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên 'áo gấm về TRƯỜNG', gây thương nhớ khi diện áo dài trắng tinh khôi - Ảnh 4
Hoa Hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên 'áo gấm về TRƯỜNG', gây thương nhớ khi diện áo dài trắng tinh khôi - Ảnh 5
Hoa Hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên 'áo gấm về TRƯỜNG', gây thương nhớ khi diện áo dài trắng tinh khôi - Ảnh 6
Hoa Hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên 'áo gấm về TRƯỜNG', gây thương nhớ khi diện áo dài trắng tinh khôi - Ảnh 7
Hoa Hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên 'áo gấm về TRƯỜNG', gây thương nhớ khi diện áo dài trắng tinh khôi - Ảnh 8
Hoa Hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên 'áo gấm về TRƯỜNG', gây thương nhớ khi diện áo dài trắng tinh khôi - Ảnh 9
Hoa Hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên 'áo gấm về TRƯỜNG', gây thương nhớ khi diện áo dài trắng tinh khôi - Ảnh 10
Hoa Hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên 'áo gấm về TRƯỜNG', gây thương nhớ khi diện áo dài trắng tinh khôi - Ảnh 11

 ẢNH: Internet

Hoa hậu Thùy Tiên lộ ảnh cưới 'đẹp như mơ' chỉ sau 2 tháng đăng quang, đã hẹn hò 1 năm trước khi về chung nhà?

Hoa hậu Thùy Tiên lộ ảnh cưới 'đẹp như mơ' chỉ sau 2 tháng đăng quang, đã hẹn hò 1 năm trước khi về chung nhà?

Bức ảnh Hoa hậu Thùy Tiên diện váy cưới xinh đẹp đứng cạnh chàng trai mặc vest như chú rể khiến dân tình không khỏi xôn xao.

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