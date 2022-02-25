Hoa hậu Thùy Tiên lộ ảnh cưới 'đẹp như mơ' chỉ sau 2 tháng đăng quang, đã hẹn hò 1 năm trước khi về chung nhà?

Hậu trường 25/02/2022 08:50

Bức ảnh Hoa hậu Thùy Tiên diện váy cưới xinh đẹp đứng cạnh chàng trai mặc vest như chú rể khiến dân tình không khỏi xôn xao.

Sau khi đăng quang Hoa hậu tại Miss Grand International 2021, sức nóng của Thùy Tiên lan tỏa khắp các diễn đàn mạng xã hội, đặc biệt là các fan sắc đẹp. Mới đây, cõi mạng lại lần nữa xôn xao khi ảnh cưới có mặt của Thùy Tiên được lan truyền tốc độ "chóng mặt".

Danh tính chú rể cũng ngay lập tức được tìm ra đó chính là Quang Linh Vlogs. Đáng chú ý, tài khoản đăng tải bức ảnh trên còn tiết lộ "sốc" rằng chú rể và cô dâu đã hẹn hò được gần một năm trước ngày về chung một nhà. Thông tin này lập tức nhận nhiều sự chú ý và gây hoang mang cho người hâm mộ vì Thùy Tiên chỉ mới đảm nhiệm sứ mệnh của Hoa hậu được 2 tháng.

Hoa hậu Thùy Tiên lộ ảnh cưới 'đẹp như mơ' chỉ sau 2 tháng đăng quang, đã hẹn hò 1 năm trước khi về chung nhà? - Ảnh 1
'Chú rể' của nàng hậu không ai khác chính là Quang Linh Vlog - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, ảnh cưới này thực chất chỉ là một sản phẩm photoshop từ fan cuồng của cả hai. Vừa qua, Quang Linh Vlog và Hoa hậu Thùy Tiên có sự hợp tác trong dự án mới và kể từ khi công khai dự án này cặp đôi thường xuyên xuất hiện trò chuyện, livestream cùng nhau khiến fan thích thú. 

Hoa hậu Thùy Tiên lộ ảnh cưới 'đẹp như mơ' chỉ sau 2 tháng đăng quang, đã hẹn hò 1 năm trước khi về chung nhà? - Ảnh 2
Hoa hậu Thùy Tiên lộ ảnh cưới 'đẹp như mơ' chỉ sau 2 tháng đăng quang, đã hẹn hò 1 năm trước khi về chung nhà? - Ảnh 3
Khi xuất hiện chung khung hình, netizen còn cho rằng cả hai có tướng phu thê - Ảnh: Cắt từ clip

Trong quá trình nói chuyện và giao lưu với khán giả, cặp đôi liên tục có những tình huống và câu chuyện hài hước thu hút nhiều sự chú ý. Đặc biệt, khi xuất hiện chung khung hình, netizen còn cho rằng cả hai có tướng phu thê, bảo sao fan không "đẩy thuyền" nhiệt tình cho được!

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